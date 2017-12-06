Минфин решил наказывать за расчеты биткоинами

Минфин готовит уголовное наказание за расчеты в криптовалюте в особо крупном размере, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Если же масштаб сделки небольшой, то Минфин предлагает административную ответственность.



Моисеев пояснил: покупать биткоины не разрешено, но и не запрещено. А вот оплачивать ими покупки на территории России уже незаконно.



В пример Моисеев привел сеть фермерских магазинов, которая стала принимать биткоины. Можно продать биткоин за рубли и купить в LavkaLavka пирожок. Но оплатить пирожок биткоинами нельзя — это конституционный принцип, подчеркнул чиновник.

