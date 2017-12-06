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    Минфин решил наказывать за расчеты биткоинами. валюта, законодательство, Минфин РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинфин решил наказывать за расчеты биткоинами

    Минфин решил наказывать за расчеты биткоинами

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    Минфин решил наказывать за расчеты биткоинами

    Минфин решил наказывать за расчеты биткоинами

      Минфин готовит уголовное наказание за расчеты в криптовалюте в особо крупном размере, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

      Если же масштаб сделки небольшой, то Минфин предлагает административную ответственность.

      Моисеев пояснил: покупать биткоины не разрешено, но и не запрещено. А вот оплачивать ими покупки на территории России уже незаконно.

      В пример Моисеев привел сеть фермерских магазинов, которая стала принимать биткоины. Можно продать биткоин за рубли и купить в LavkaLavka пирожок. Но оплатить пирожок биткоинами нельзя — это конституционный принцип, подчеркнул чиновник.

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