Как пройдут выборы президента в 2018 году

На президентских выборах, которые пройдут 18 марта 2018 года, россиян ждут сразу несколько нововведений — всё для того, чтобы процедура стала максимально прозрачной и удобной для избирателей.

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Окончательно уходят в прошлое открепительные удостоверения. Теперь проголосовать можно будет где угодно. Достаточно подать заявление через сайт Госуслуг или прийти в любой многофункциональный центр или избирком. Только сделать это надо будет не позднее чем за пять дней до выборов.



Около 80% участков будут оснащены видеокамерами. На прошлых выборах они тоже были, но в формате эксперимента. Сейчас без видеонаблюдения останутся только те участки, где установить видеокамеры технически невозможно.



Считать голоса будут КОИБы. Проще говоря, электронные урны. А итоговые протоколы с участков снабдят шифрованным QR-кодом, чтобы результаты нельзя было подменить на пути в территориальную комиссию.



Вдобавок к такой электронной прозрачности теперь на каждом участке будут дежурить наблюдатели от общественных палат со всей страны — около ста тысяч добровольцев.



