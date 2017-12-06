Пассажиры «Сапсана» увидят самые популярные телепроекты «Газпром-медиа»

Холдинг «Газпром-медиа» договорился с РЖД о демонстрации в «Сапсанах» своих лучших сериалов.

Достойный попутчик — залог увлекательного путешествия. А если это телепопутчики да еще и звезды, 4 часа от Петербурга до Москвы пролетят на одном дыхании.



Источник медийного кислорода на борту «Сапсана» — либо собственные гаджеты пассажиров, либо планшеты, предоставляемые проводниками.



Алексей Шидловский, начальник поезда: «У нас имеется подменное устройство, планшет. При вводе персональных данных пассажира у нас появляется новая вкладка „Газпром-медиа“. Здесь представлено очень много различных популярных сериалов».



Мультимедийный онлайн-портал — кратчайший путь в мир любимых телепрограмм. Полторы тысячи часов развлекательного видео — это лучшая продукция целого спектра каналов — от ТНТ до НТВ.



Дмитрий Чернышенко, генеральный директор холдинга «Газпром-медиа»: «Мы всегда стремимся быть ближе к аудитории и показывать наш контент в любых средах, где его удобно смотреть. У холдинга „Газпром-медиа“ огромная медиатека оригинальных проектов, которые любят миллионы зрителей. Приятно, что теперь с самыми яркими проектами познакомятся пассажиры „Сапсана“».



У путешествующих первым классом новая подборка буквально под рукой. Встроенный индивидуальный экран позволяет в несколько касаний наверстать упущенные за время напряженной трудовой недели телевпечатления.



Валерий Семёнов, начальник резерва проводников пассажирских вагонов Северо-Западной дирекции скоростного сообщения: «У некоторых такой плотный график, что некоторые даже не успевают посмотреть свои любимые передачи. А здесь, воспользовавшись дополнительной вкладкой, можно найти и любимый сериал, и шоу, и какую-то программу».



Вероятность встретить на борту скоростного поезда тех, чье творчество загружено под фирменными брендами известных телепроектов, достаточно высока. Если верить проводникам, среди четырех с половиной миллионов пассажиров, воспользовавшихся услугами «Сапсана» в уходящем году, популярных ведущих и актеров более чем достаточно. Автографов звезд хватило бы заполнить целый вагон. А в ожидании встречи под стук колес можно пересмотреть самое-самое.



Корреспондент НТВ Юлия Олещенко отправилась в дорогу, чтобы узнать, как смотрятся популярные телевизионные проекты на скорости в 200 километров в час.