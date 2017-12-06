Ментовские войны — 8
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Ментовские войны — 8
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    Пассажиры «Сапсана» увидят самые популярные телепроекты «Газпром-медиа». Газпром-медиа, РЖД, Санкт-Петербург, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПассажиры «Сапсана» увидят самые популярные телепроекты «Газпром-медиа»

    Пассажиры «Сапсана» увидят самые популярные телепроекты «Газпром-медиа»

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    Пассажиры «Сапсана» увидят самые популярные телепроекты <nobr>«Газпром-медиа»</nobr>

    Пассажиры «Сапсана» увидят самые популярные телепроекты «Газпром-медиа»

    Пассажиры «Сапсана» увидят самые популярные телепроекты <nobr>«Газпром-медиа»</nobr>

      Холдинг «Газпром-медиа» договорился с РЖД о демонстрации в «Сапсанах» своих лучших сериалов.

      Достойный попутчик — залог увлекательного путешествия. А если это телепопутчики да еще и звезды, 4 часа от Петербурга до Москвы пролетят на одном дыхании.

      Источник медийного кислорода на борту «Сапсана» — либо собственные гаджеты пассажиров, либо планшеты, предоставляемые проводниками.

      Алексей Шидловский, начальник поезда: «У нас имеется подменное устройство, планшет. При вводе персональных данных пассажира у нас появляется новая вкладка „Газпром-медиа“. Здесь представлено очень много различных популярных сериалов».

      Мультимедийный онлайн-портал — кратчайший путь в мир любимых телепрограмм. Полторы тысячи часов развлекательного видео — это лучшая продукция целого спектра каналов — от ТНТ до НТВ.

      Дмитрий Чернышенко, генеральный директор холдинга «Газпром-медиа»: «Мы всегда стремимся быть ближе к аудитории и показывать наш контент в любых средах, где его удобно смотреть. У холдинга „Газпром-медиа“ огромная медиатека оригинальных проектов, которые любят миллионы зрителей. Приятно, что теперь с самыми яркими проектами познакомятся пассажиры „Сапсана“».

      У путешествующих первым классом новая подборка буквально под рукой. Встроенный индивидуальный экран позволяет в несколько касаний наверстать упущенные за время напряженной трудовой недели телевпечатления.

      Валерий Семёнов, начальник резерва проводников пассажирских вагонов Северо-Западной дирекции скоростного сообщения: «У некоторых такой плотный график, что некоторые даже не успевают посмотреть свои любимые передачи. А здесь, воспользовавшись дополнительной вкладкой, можно найти и любимый сериал, и шоу, и какую-то программу».

      Вероятность встретить на борту скоростного поезда тех, чье творчество загружено под фирменными брендами известных телепроектов, достаточно высока. Если верить проводникам, среди четырех с половиной миллионов пассажиров, воспользовавшихся услугами «Сапсана» в уходящем году, популярных ведущих и актеров более чем достаточно. Автографов звезд хватило бы заполнить целый вагон. А в ожидании встречи под стук колес можно пересмотреть самое-самое.

      Корреспондент НТВ Юлия Олещенко отправилась в дорогу, чтобы узнать, как смотрятся популярные телевизионные проекты на скорости в 200 километров в час.

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