Ментовские войны — 8
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Ментовские войны — 8
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    Вьетнамец оживил тонувшего щенка, сделав ему искусственное дыхание: видео. Вьетнам, животные. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВьетнамец оживил тонувшего щенка, сделав ему искусственное дыхание: видео

    Вьетнамец оживил тонувшего щенка, сделав ему искусственное дыхание: видео

    2 комментария
    Вьетнамец оживил тонувшего щенка, сделав ему искусственное дыхание: видео

    Вьетнамец оживил тонувшего щенка, сделав ему искусственное дыхание: видео

    Вьетнамец оживил тонувшего щенка, сделав ему искусственное дыхание: видео

      Трогательные кадры пришли из Вьетнама: велосипедист спас тонущего щенка, сделав ему искусственное дыхание.

      Мужчина признался, что совершенно не знал, что предпринять, и действовал по наитию. Он растер щенка, отрезал донышко у пластиковой бутылки, приложил бутылку к морде собаки и начал дышать в горлышко. Идея сработала: собака начала подавать признаки жизни. Откачав щенка, вьетнамец завернул его в кусок ткани, чтобы согреть.

      О дальнейшей судьбе щенка ничего не известно.

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