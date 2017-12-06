Вьетнамец оживил тонувшего щенка, сделав ему искусственное дыхание: видео

Трогательные кадры пришли из Вьетнама: велосипедист спас тонущего щенка, сделав ему искусственное дыхание.

798 Вьетнам

животные

Мужчина признался, что совершенно не знал, что предпринять, и действовал по наитию. Он растер щенка, отрезал донышко у пластиковой бутылки, приложил бутылку к морде собаки и начал дышать в горлышко. Идея сработала: собака начала подавать признаки жизни. Откачав щенка, вьетнамец завернул его в кусок ткани, чтобы согреть.



О дальнейшей судьбе щенка ничего не известно.