Ёлка станет гостем «Квартирника НТВ у Маргулиса»

Каждую субботу у зрителей НТВ есть возможность побывать на «Квартирнике», где звучит только качественная музыка в живом исполнении. В этот раз в гости к Евгению Маргулису придёт певица Ёлка.
Ёлка любима поклонниками всех возрастов. Её участие в закрытом «Квартирнике» — бесценный подарок для всех ее фанатов и не только. Певица представит свои лучшие композиции специально для гостей «Квартирника» и телезрителей НТВ.
Евгений Маргулис рассказал, как познакомился с Ёлкой в Юрмале. Также Евгений вспомнил, что Лиза играла в КВН. Сама певица поделилась воспоминанием о том, что пришлось бросить музыкальное училище ради клуба веселых и находчивых.
Евгений подметил, что творчество Ёлки ассоциируется с песнями Михея. Кроме того, артистка напомнила хозяину «Квартирника», что впервые на сцену в Москве она вышла именно с композицией этого исполнителя.
Конечно, певица исполнила свои самые популярные треки. Невозможно было представить себе этот камерный концерт без знаменитого «Прованса», который попросил исполнить сам Евгений.
Вместе с удивительным концертом Лизы произошли изменения и в самом «Квартринике». Теперь каждый из присутствующих в зале может задать артистам любой вопрос. Например, Ёлку дети спросили о том, какие любимые игрушки были у Лизы в детстве? Какая песня о ней самой? Ответы на эти и другие вопросы прозвучат на «Квартирнике».
Этой осенью в самом неформальном музыкальном шоу «Квартирник НТВ у Маргулиса» зрители увидят множество неповторимых акустических концертов и узнают новые грани таланта известных музыкантов.
«Квартирник НТВ у Маргулиса» — в субботу, 9 декабря, в 00:40.
Евгений Маргулис рассказал, как познакомился с Ёлкой в Юрмале. Также Евгений вспомнил, что Лиза играла в КВН. Сама певица поделилась воспоминанием о том, что пришлось бросить музыкальное училище ради клуба веселых и находчивых.
Евгений подметил, что творчество Ёлки ассоциируется с песнями Михея. Кроме того, артистка напомнила хозяину «Квартирника», что впервые на сцену в Москве она вышла именно с композицией этого исполнителя.
Конечно, певица исполнила свои самые популярные треки. Невозможно было представить себе этот камерный концерт без знаменитого «Прованса», который попросил исполнить сам Евгений.
Вместе с удивительным концертом Лизы произошли изменения и в самом «Квартринике». Теперь каждый из присутствующих в зале может задать артистам любой вопрос. Например, Ёлку дети спросили о том, какие любимые игрушки были у Лизы в детстве? Какая песня о ней самой? Ответы на эти и другие вопросы прозвучат на «Квартирнике».
Этой осенью в самом неформальном музыкальном шоу «Квартирник НТВ у Маргулиса» зрители увидят множество неповторимых акустических концертов и узнают новые грани таланта известных музыкантов.
«Квартирник НТВ у Маргулиса» — в субботу, 9 декабря, в 00:40.
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