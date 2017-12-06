Медведев прокатился в виртуальном поезде по высокоскоростной магистрали

Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил выставку «Транспорт России», где совершил виртуальную поездку в поезде по высокоскоростной магистрали Москва — Казань.

Начало строительства высокоскоростной магистрали Москва — Казань запланировано на 2018 год, ввод в эксплуатацию — на 2023 год. Затраты оценивают в 1 трлн 300 млрд рублей.



На стенде Татарстана премьеру также рассказали, как пересаживают население региона на велосипеды. Там уже построили 80 км велодорожек, которыми можно пользоваться круглый год. Кроме того, Медведеву показали инновационный велосипед, который можно арендовать с помощью мобильного приложения.