В Калининграде у пенсионера нашли склад старинного оружия

Полицейские изъяли у пенсионера в Калининграде склад оружия. В квартире нашли почти музейную коллекцию револьверов, патронов и гранат. Мужчина пытался убедить правоохранителей, что это всего лишь увлечение.

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Таким экспонатам, без преувеличения, позавидуют многие музеи военной истории. Для частных коллекционеров они представляют не меньшую ценность: револьвер системы Нагана, бельгийский браунинг и даже маузер в отличном боевом состоянии. Их цена на черном рынке достигает сотен тысяч рублей, но владелец редкого собрания, заявил полицейским, что деньги его не интересуют. Оружие он находит в лесах, собирает для себя, а о лицензии попросту забыл.



Поисковик хранил все оружие в серванте в квартире. В квартире же он оборудовал мастерскую, в которой реставрировал оружие, так что последние несколько лет соседи коллекционера, сами того не подозревая, жили как на пороховой бочке.



На опись всех экземпляров оперативникам пришлось потратить несколько часов. Оружие отправили на экспертизу, но с самого начала было ясно: некоторые образцы использовались. К слову, мужчина был ранее судим за использование оружия.



Поняв, что его разоблачили, коллекционер признал вину и попытался оправдаться перед полицейскими: заявил, что его необходимо излечить от редкой зависимости. Оружие для него — как сигареты для курильщика: он чувствует потребность «подержать револьверы в руках».



Полицейские выслушали версию мужчины, но уголовное дело все-таки возбудили. В ближайшее время обвиняемому в незаконном хранении и сбыте оружия изберут меру пресечения.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Никиты Развозжаева.