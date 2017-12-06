У жительницы Подмосковья украли котят на 2,5 млн рублей

Дорогих во всех смыслах котят просит разыскать заводчица из Подмосковья. По словам Светланы Менгазиевой, животных элитной породы саванна F1 у нее отобрали на улице: выхватили переноску из рук и увезли в неизвестном направлении.

Похитители явно знали, что стоимость каждого питомца больше полумиллиона рублей. Куда ведут следы, выясняла корреспондент НТВ Дарья Вязовая.



За жизнь пятнистых малышей Светлана Менгазиева боролась больше месяца. Котята элитной и редкой породы саванна F1 родились слабыми и едва не погибли. А потом питомцев, которые даже не успели окрепнуть, у нее выкрали.



Женщина обратилась в полицию и назвала имя главной подозреваемой, которая, по ее мнению, сразу положила глаз на котят. Дело в том, что отцом новорожденных животных был кот Ольги Гореловой. Своего Ричарда она сама привела в квартиру к Светлане — якобы временно, на передержку. И все бы ничего, вот только в один прекрасный день хозяева узнали: кот-саванна, что называется, соблазнил их бенгальскую Мау. Впрочем, новость эта скорее обрадовала, чем огорчила, ведь в итоге на свет появилось сразу пять малышей, что для такой породы вообще большая редкость.



Светлана Менгазиева: «Она обрадовалась. И через какое-то время начала говорить: „Я хочу денег, хочу процент“. Мы сказали, что не против, но она не озвучила ни процент — вообще, ничего».



В итоге заводчицам так и не удалось договориться. И тогда владелица кота, как уверяет Светлана, под предлогом некой фотосессии выманила ее вместе с котятами на улицу. А после вместе со своим знакомым выхватила из рук переноску с животными. Подробнее — в репортаже НТВ.