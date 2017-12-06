Госкорпорациям запретили зарабатывать на госсубсидиях

Правительство запретило госкомпаниям держать бюджетные деньги на депозитах.

Кроме того, как следует из постановления, теперь госкомпаниям нельзя будет переводить госсубсидии в иностранную валюту за исключением случаев, когда деньги нужны на покупку высокотехнологичного оборудования.



Новые правила коснутся в первую очередь госкорпораций «Ростех», «Росатом» и «Роскосмос».



Ранее Минфин критиковал практику, когда госсубсидии кладут на банковские вклады. По мнению ведомства, госкорпорации долго держат большие средства, чтобы заработать проценты, а не используют деньги сразу по назначению.