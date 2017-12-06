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    Госкорпорациям запретили зарабатывать на госсубсидиях. госкорпорации, Минфин РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГоскорпорациям запретили зарабатывать на госсубсидиях

    Госкорпорациям запретили зарабатывать на госсубсидиях

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    Госкорпорациям запретили зарабатывать на госсубсидиях

    Госкорпорациям запретили зарабатывать на госсубсидиях

      Правительство запретило госкомпаниям держать бюджетные деньги на депозитах.

      Кроме того, как следует из постановления, теперь госкомпаниям нельзя будет переводить госсубсидии в иностранную валюту за исключением случаев, когда деньги нужны на покупку высокотехнологичного оборудования.

      Новые правила коснутся в первую очередь госкорпораций «Ростех», «Росатом» и «Роскосмос».

      Ранее Минфин критиковал практику, когда госсубсидии кладут на банковские вклады. По мнению ведомства, госкорпорации долго держат большие средства, чтобы заработать проценты, а не используют деньги сразу по назначению.

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