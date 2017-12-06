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    Михаил Полицеймако в программе НТВ «Секрет на миллион»: о страстном служебном романе и жизни на две семьи. артисты, знаменитости, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМихаил Полицеймако в программе НТВ «Секрет на миллион»: о страстном служебном романе и жизни на две семьи

    Михаил Полицеймако в программе НТВ «Секрет на миллион»: о страстном служебном романе и жизни на две семьи

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    Михаил Полицеймако в программе НТВ «Секрет на миллион»: о страстном служебном романе и жизни на две семьи

    Михаил Полицеймако в программе НТВ «Секрет на миллион»: о страстном служебном романе и жизни на две семьи

    Михаил Полицеймако в программе НТВ «Секрет на миллион»: о страстном служебном романе и жизни на две семьи

      9 декабря в программу «Секрет на миллион» к Лере Кудрявцевой на откровенный разговор придет актер Михаил Полицеймако. Знаменитый артист расскажет о том, как складывалась его жизнь за кадром.

      В студии «Секрета на миллион» Полицеймако вспомнит, как одна из его актерских работ обернулась страстным служебным романом, и признается в том, что долгое время жил на две семьи. Супруга Михаила впервые расскажет, через что ей пришлось пройти в конфликте с бывшей женой артиста, и поведает, почему ее родители сначала не хотели принимать зятя-актера, а теперь даже посвящают ему стихи.

      Сейчас артист воспитывает своего сына-подростка Никиту от предыдущего брака, который сам решил уйти от своей матери к знаменитому отцу и жить с его семьей: новой женой и двумя сестрами. Полицеймако раскроет подробности того, как и почему в его семье сложилась такая ситуация.

      смотретьСын Семёна Фарады Михаил Полицеймако откровенно расскажет, как уходил его отец. «Секрет на миллион» — в субботу на НТВ
      Сын Семёна Фарады Михаил Полицеймако откровенно расскажет, как уходил его отец. «Секрет на миллион» — в субботу на НТВ
      Михаил расскажет о последних годах жизни его отца — знаменитого актера Семена Фарады, которого не стало в 2009 году. Об этом периоде артист до сих пор не может вспоминать без слез. Кроме того, Михаил честно признается, за что обижен на старшего брата, который живет в ЮАР и не горит желанием увидеться с пожилой матерью и звездным родственником.

      смотретьМихаил Полицеймако покажет, как живет его старший брат, навсегда уехавший в ЮАР, — в субботу в программе «Секрет на миллион»
      Михаил Полицеймако покажет, как живет его старший брат, навсегда уехавший в ЮАР, — в субботу в программе «Секрет на миллион»
      Обо всем этом и не только Михаил Полицеймако расскажет предельно честно Лере Кудрявцевой в субботу, 9 декабря, в 17:00 в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

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