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    На берега Чукотки выбросило гигантских «морских змей» из США

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    • Фото: Максим Антипин / национальный парк «Берингия»
    На берега Чукотки выбросило гигантских «морских змей» из США

    На берега Чукотки выбросило гигантских «морских змей» из США

    На берега Чукотки выбросило гигантских «морских змей» из США
  • Фото: Максим Антипин / национальный парк «Берингия»

    • Жители южной Чукотки сообщили о найденных на пляжах полуострова таинственных «морских змеях» длиной в несколько десятков метров.

    Фотографии загадочных существ опубликовали на своем сайте сотрудники национального парка «Берингия». Ученые пояснили, что гигантскими мутантами оказались бурые водоросли, принесенные от Тихоокеанского побережья Северной Америки. В этом году они часто появлялись на берегах полуострова после сильных штормов.

    Из сообщения национального парка «Берингия»: «Коричневые „головы“ и „тела“, показывающиеся из морских волн, привлекали внимание и моряков с грузовых судов, проходящих по северу Берингова моря. По мнению одних, это, скорее всего, организмы животного происхождения: большие черви или же неизвестные науке морские змеи. Другие считали, что это объекты антропогенного происхождения. Третьи уверяли, что это какие-то мутанты. А вот о родстве „морских змей“ с ламинарией (морской капустой) догадывались немногие».

    По словам ученых, найденные «существа» — это Нереоцистис Лютке, водоросль, чья длина достигает 25 метров, а на конце находится пузырь диаметром до 20 сантиметров. Несмотря на гигантские размеры, Нереоцистис Лютке живут всего год. Они начинают расти в феврале-марте, а в декабре отрываются от грунта и «отправляются в путешествие» по Тихому океану. Часто их выбрасывает на Алеутских и Командорских островах.

    Свое название водоросль получила в честь командира российского шлюпа «Сенявин» Федора Петровича Литке, кругосветный маршрут которого проходил вдоль побережья Чукотского полуострова.


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