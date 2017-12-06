Биологи нашли способ борьбы с перееданием

Американские биологи объяснили, почему частые приемы пищи помогают избежать ожирения.
Частое потребление небольших порций пищи позволяет в целом есть меньше. Согласно исследованию биологов из Пенсильванского университета, такой режим питания подавляет активность участков мозга, отвечающих за чувство голода. Об этом сообщает Daily Mail.
Ученые провели эксперименты на лабораторных мышах. Сначала их кормили ароматизированным гелем без питательных веществ, и на некоторое время соответствующие участки их мозга были неактивны. Через несколько минут мозг грызунов снова начинал подавать сигналы о голоде и при повторном приеме «пустого» геля переставал реагировать на вкус.
Когда же ученые добавили в гель минимальное количество калорий, мыши почувствовали насыщение и не испытывали голода значительно дольше, чем ожидалось. При частом приеме геля мыши переставали испытывать голод, просто чувствуя запах пищи. Исследователи зафиксировали пониженную активность соответствующих участков гипоталамуса.
Чувство насыщения приходило к мышам во время выработки особых гормонов пищеварения — пептида YY, амилина и холецистокинина. Когда ученые стали специально вводить мышам эти гормоны, грызуны ощущали сытость даже без приема пищи.
Данные исследования показали, как гормоны могут влиять на чувство голода у животных. Ученые планируют продолжить изучение этого механизма, чтобы с помощью такого «обмана» мозга эффективно бороться с ожирением.
Ученые провели эксперименты на лабораторных мышах. Сначала их кормили ароматизированным гелем без питательных веществ, и на некоторое время соответствующие участки их мозга были неактивны. Через несколько минут мозг грызунов снова начинал подавать сигналы о голоде и при повторном приеме «пустого» геля переставал реагировать на вкус.
Когда же ученые добавили в гель минимальное количество калорий, мыши почувствовали насыщение и не испытывали голода значительно дольше, чем ожидалось. При частом приеме геля мыши переставали испытывать голод, просто чувствуя запах пищи. Исследователи зафиксировали пониженную активность соответствующих участков гипоталамуса.
Чувство насыщения приходило к мышам во время выработки особых гормонов пищеварения — пептида YY, амилина и холецистокинина. Когда ученые стали специально вводить мышам эти гормоны, грызуны ощущали сытость даже без приема пищи.
Данные исследования показали, как гормоны могут влиять на чувство голода у животных. Ученые планируют продолжить изучение этого механизма, чтобы с помощью такого «обмана» мозга эффективно бороться с ожирением.
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