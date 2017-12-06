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    В Стамбуле задержали 26 человек по подозрению в связях с ИГИЛ

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    • Фото: twitter.com
    В Стамбуле задержали 26 человек по подозрению в связях с ИГИЛ

    В Стамбуле задержали 26 человек по подозрению в связях с ИГИЛ

    В Стамбуле задержали 26 человек по подозрению в связях с ИГИЛ
  • Фото: twitter.com

    • В Турции задержаны 26 человек по подозрению в связях с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство».

    Антитеррористическая операция была проведена ночью в двух районах Стамбула. Задержанные ранее участвовали в военных действиях на стороне террористов, а после продолжали свою деятельность в Стамбуле. У них были найдены пропагандистские материалы и документы о деятельности группировки на цифровых и бумажных носителях, сообщает агентство Dogan.

    Кроме того, минувшей ночью в Анкаре полицейские провели рейды по 65 адресам проживания предполагаемых членов ФЕТО — организации проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого подозревают в организации госпереворота в июле 2016 года. Были задержаны 47 человек.

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