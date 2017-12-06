СМИ: британская контрразведка предотвратила покушение на Терезу Мэй

Глава британской спецслужбы сообщил о том, что исламисты готовили покушение на жизнь
премьер-министра Великобритании. Подозреваемые задержаны.
Как пишет The Independent,
два человека, планировавших совершить покушение на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, были задержаны спецслужбами.
Издание ссылается на заявление главы службы контрразведки Великобритании MI5 Эндрю Паркера. По его словам, покушение на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй готовили исламисты, которые были задержаны в ходе рейдов в Лондоне и Бирмингеме на прошлой неделе.
По сведениям спецслужб, план покушения предполагал взрыв бомбы у резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит и атаку с ножами. Подозреваемым предъявлены обвинения по статье о терроризме. В среду обвиняемые предстанут перед судом.
два человека, планировавших совершить покушение на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, были задержаны спецслужбами.
Издание ссылается на заявление главы службы контрразведки Великобритании MI5 Эндрю Паркера. По его словам, покушение на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй готовили исламисты, которые были задержаны в ходе рейдов в Лондоне и Бирмингеме на прошлой неделе.
По сведениям спецслужб, план покушения предполагал взрыв бомбы у резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит и атаку с ножами. Подозреваемым предъявлены обвинения по статье о терроризме. В среду обвиняемые предстанут перед судом.
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