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    СМИ: британская контрразведка предотвратила покушение на Терезу Мэй

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    СМИ: британская контрразведка предотвратила покушение на Терезу Мэй

    СМИ: британская контрразведка предотвратила покушение на Терезу Мэй

    СМИ: британская контрразведка предотвратила покушение на Терезу Мэй
  • Фото: Associated Press © 2017, Matt Dunham

    • Глава британской спецслужбы сообщил о том, что исламисты готовили покушение на жизнь премьер-министра Великобритании. Подозреваемые задержаны.

    Как пишет The Independent,
    два человека, планировавших совершить покушение на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, были задержаны спецслужбами.

    Издание ссылается на заявление главы службы контрразведки Великобритании MI5 Эндрю Паркера. По его словам, покушение на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй готовили исламисты, которые были задержаны в ходе рейдов в Лондоне и Бирмингеме на прошлой неделе.

    По сведениям спецслужб, план покушения предполагал взрыв бомбы у резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит и атаку с ножами. Подозреваемым предъявлены обвинения по статье о терроризме. В среду обвиняемые предстанут перед судом.

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