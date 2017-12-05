Неизвестные расстреляли охранника «Пятёрочки» на востоке Москвы

Трое неизвестных открыли огонь по охраннику магазина «Пятёрочка» на востоке Москвы.
Инцидент произошел по адресу 15-я Парковая улица 27. Ранив охранника из огнестрельного оружия, нападавшие скрылись на сером автомобиле Wolksvagen.
Как сообщил источник ТАСС, у автомобиля злоумышленника имеется характерная примета — отсутствует передний бампер. В городе объявлен план «Перехват».
Как сообщил источник ТАСС, у автомобиля злоумышленника имеется характерная примета — отсутствует передний бампер. В городе объявлен план «Перехват».
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