Путин призвал обеспечить инвалидам возможность участвовать в выборах

Владимир Путин сегодня заявил о необходимости поощрять бизнес за трудоустройство людей с ограниченными возможностями. Им нельзя давать рабочие места по остаточному признаку, сказал президент.

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Владимир Путин посетил Российскую государственную специализированную академию искусств в Москве. Там обучаются студенты, у которых есть определенные проблемы с физическим развитием, но в талантах им явно не откажешь.



Пианисту Антону Белоусову 27, и из них больше 20 он играет на рояле. Смотреть в ноты во время исполнения, как это делают многие музыканты, он не может — Антон инвалид по зрению. Президенту он сегодня сыграл Венгерскую рапсодию номер 10. А в соседнем зале — исполнение песни на языке жестов. Ректор специализированной академии искусств особо отмечает: это не резервация — у 40% студентов инвалидности нет, и все обучаются вместе. О том, как меняется отношение общества к инвалидам, говорят уже после обхода классов.



Владимир Путин, президент РФ: «Становится более зрелым, гуманным и неравнодушным это отношение. Нарушение прав инвалидов, черствость к ним вызывает справедливое осуждение и неприятие граждан. За конкретными цифрами и программами — люди».



Но примеров такой черствости еще полно. Например, когда человека, оформляющего инвалидность, гоняют по кабинетам из-за еще одной, самой нужной подписи. Путин просит перевести все в электронную форму. Или другой пример: постоянные комиссии для подтверждения статуса.



В одном из классов Путин впечатлился тем, как инвалиды по зрению работают за компьютером — так и не каждый зрячий умеет. А значит, заключает президент, инвалиды вполне могут получать хорошо оплачиваемые рабочие места — важно просто немного помочь.



Владимир Путин: «Нужно, чтобы предоставлялись места не по остаточному принципу, а по уровню квалификации. Нужно и в госкомпаниях, и в частном бизнесе. Это не стоит больших денег. Это стоит только внимания».



Говорили и о доступности для инвалидов одного из фундаментальных прав гражданина — проголосовать. Все упирается в элементарное отсутствие пандусов на некоторых избирательных участках. Договорились обратить внимание ЦИК.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ивана Трушкина.



