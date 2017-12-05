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    В Петербурге закрасили граффити в память о жертвах теракта в метро

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    • Фото: Екатерина Алимова / vk.com
    В Петербурге закрасили граффити в память о жертвах теракта в метро

    В Петербурге закрасили граффити в память о жертвах теракта в метро

    В Петербурге закрасили граффити в память о жертвах теракта в метро
  • Фото: Екатерина Алимова / vk.com

    • В Санкт-Петербурге закрасили граффити, которое активисты местной арт-группы нарисовали на стене одного из зданий в память о жертвах теракта в петербургском метро.

    Изображение черного тоннеля с надписью «Тьма не страшна, когда стремишься к свету» появился на одном из зданий на Серпуховской улице в апреле, вскоре после трагедии. А на днях изображение пропало — и это вызвало возмущение у местных жителей. «Хотелось бы мне посмотреть в глаза тем, кто принял решение закрасить граффити в память о погибших в теракте 3 апреля в Петербурге, — написала одна из пользователей соцсети „ВКонтакте“».

    Вскоре выяснилось, что граффити закрасили представители «Ленэнерго». Об этом агентству «Росбалт» сообщили в районной администрации. В «Ленэнерго» объяснили, что всего лишь выполняли требование чиновников.

    Пресс-служба «Ленэнерго»: «Мы ответили, что граффити не носит экстремистского и оскорбляющего характера, не представляет угрозы жизни и здоровью граждан и не требует удаления. На что администрация ответила, что если мы его не закрасим до 11 декабря, нам грозит административное дело».

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