В Петербурге закрасили граффити в память о жертвах теракта в метро

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Санкт-Петербурге закрасили граффити, которое активисты местной арт-группы нарисовали на стене одного из зданий в память о жертвах теракта в петербургском метро.
Изображение черного тоннеля с надписью «Тьма не страшна, когда стремишься к свету» появился на одном из зданий на Серпуховской улице в апреле, вскоре после трагедии. А на днях изображение пропало — и это вызвало возмущение у местных жителей. «Хотелось бы мне посмотреть в глаза тем, кто принял решение закрасить граффити в память о погибших в теракте 3 апреля в Петербурге, — написала одна из пользователей соцсети „ВКонтакте“».
Вскоре выяснилось, что граффити закрасили представители «Ленэнерго». Об этом агентству «Росбалт» сообщили в районной администрации. В «Ленэнерго» объяснили, что всего лишь выполняли требование чиновников.
Пресс-служба «Ленэнерго»: «Мы ответили, что граффити не носит экстремистского и оскорбляющего характера, не представляет угрозы жизни и здоровью граждан и не требует удаления. На что администрация ответила, что если мы его не закрасим до 11 декабря, нам грозит административное дело».
Теракт в метро Петербурга произошел 3 апреля. Тогда в результате взрыва бомбы, которую привел в действие террорист-смертник, погибли 15 человек.
Вскоре выяснилось, что граффити закрасили представители «Ленэнерго». Об этом агентству «Росбалт» сообщили в районной администрации. В «Ленэнерго» объяснили, что всего лишь выполняли требование чиновников.
Пресс-служба «Ленэнерго»: «Мы ответили, что граффити не носит экстремистского и оскорбляющего характера, не представляет угрозы жизни и здоровью граждан и не требует удаления. На что администрация ответила, что если мы его не закрасим до 11 декабря, нам грозит административное дело».
Теракт в метро Петербурга произошел 3 апреля. Тогда в результате взрыва бомбы, которую привел в действие террорист-смертник, погибли 15 человек.
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