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    К мундиалю Медного всадника отчеканят в серебре

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    • Фото: cbr.ru
    К мундиалю Медного всадника отчеканят в серебре

    К мундиалю Медного всадника отчеканят в серебре

    К мундиалю Медного всадника отчеканят в серебре
  • Фото: cbr.ru

    • Центробанк сообщил о выпуске юбилейных монет, посвященных предстоящему чемпионату мира по футболу.

    На тех из них, что выполнены из драгметаллов, представлены города, в которых пройдут матчи мундиаля. Петербург попал на серебряную трехрублевку.

    На аверсе размещено изображение Медного всадника напротив бьющего по мячу футболиста. Будем надеяться, что столь же несокрушимо будет смотреться наша команда перед лицом нападения именитых соперников.

    Кстати, биться придется и коллекционерам, желающим заполучить такую монету. Ее тираж (25 тысяч экземпляров) в два раза меньше вместимости стадиона на Крестовском острове.

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