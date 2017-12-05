«Гамма» Каравайчука: в Михайловском театре ставят балет на музыку петербургского гения

В рамках цикла «Эрмитажные вечера Михайловского театра» в Петербурге представят премьеру балета «Гамма». Он создан на музыку Олега Каравайчука в память о гениальном и эксцентричном композиторе. 28 декабря музыканту бы исполнилось 90 лет.

Мощные светильники опустили к подмосткам, чтобы согреть и распрямить балетное покрытие. Во время спектакля, конечно, световые приборы займут привычное место.



Израильский хореограф Рой Ассаф для балета «Гамма» в Эрмитажном театре применил свой излюбленный сценографический трюк, выложив нежно-серый линолеум. Только для русских танцовщиков он применил не две, а целых три полосы. И за них переступать нельзя.



Марат Шемиунов, премьер Михайловского театра: «Здесь пространство, как в „Звездных войнах“. Летишь туда в самый низ, в самую пропасть. Наша база, наша основа, наша жизнь, наша вселенная».



Сложнейшую программу по свету создал художник из Израиля Омaр Шизаф — в балете «Гамма» оттенки меняются каждые 15 секунд. От сумеречного до ярко белого высвеченного квадрата на черном зеркале сцены. Всё действие под музыку Каравайчука рассчитано на трех исполнителей: Андрея Касьяненко, Сергея Стрелкова и премьера Михайловского Марата Шемиунова.



Это три разных сущности Олега Каравайчука — гения, композитора и человека. Персонажи ссорятся, мирятся, сходятся, расходятся, дружат и любят. Из постоянных страстей и складывалась личность маэстро. Сегодня никто не поспорит, что его идеи даже на грани абсурда не были лишены художественного смысла.



Марат Шемиунов, премьер Михайловского театра: «Он звонил и рассказывал: „Марат, полетели в Амазонку. Нам надо, чтобы рояль поплыл по Амазонке, на нем бы сидели амазонки и я напишу для амазонок. Потом полетели в Китай, там будут китайцы бегать на когтях по льду и так далее“».



Каравайчук не просто писал музыку. Он ею дышал, ею жил и буквально в ней жил. А во время фортепианных импровизаций старался напрочь абстрагироваться от внешнего мира, иногда даже шокируя публику.



Многие моменты из жизни Олега Каравайчука можно будет узнать в этот же вечер на премьерном показе документального фильма Дмитрия Вологдина «Олег Каравайчук. Опоясывающий менестрелей». Весь проект создан в рамках вечеров Михайловского в Эрмитажном театре. Его инициатором стал Владимир Кехман, которому тоже есть, что вспомнить о композиторе. С ним он познакомился благодаря Фаруху Рузиматову.



Владимир Кехман, художественный руководитель Михайловского театра: «Это была встреча, которая длилась ровно одну минуту. Фарух мне его представил, я только что-то у него спросил, он вскочил и убежал».



Первые переговоры тогда сорвались. Но Кехман, привыкший ценить свое время и бизнес-планы, тем не менее попал под оригинальное обаяние композитора и понял его сенситивность.



Корреспондент НТВ Павел Рыжков о том, как создавалась эта постановка и почему плакал хореограф из Израиля.