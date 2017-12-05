Маленькую россиянку признали самой красивой девочкой в мире

Британские СМИ назвали шестилетнюю россиянку Анастасию Князеву самой красивой девочкой в мире.
The Daily Mail напоминает, что ранее самым красивым ребенком в мире называли французскую модель Тилан Блондо, которая с шести лет начала работать в издании Vogue.
Шестилетняя Настя Князева уже также является моделью, девочка работает сразу с несколькими российскими агентствами. У Насти есть Instagram, который ведет мать ребенка. Женщина публикует фотографии дочери, сделанные как во время профессиональных фотосъемок, так и в обычной жизни.
Шестилетняя Настя Князева уже также является моделью, девочка работает сразу с несколькими российскими агентствами. У Насти есть Instagram, который ведет мать ребенка. Женщина публикует фотографии дочери, сделанные как во время профессиональных фотосъемок, так и в обычной жизни.
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