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    Маленькую россиянку признали самой красивой девочкой в мире

    7 комментариев
    • Фото: anna_knyazeva_official / instagram.com
    Маленькую россиянку признали самой красивой девочкой в мире

    Маленькую россиянку признали самой красивой девочкой в мире

    Маленькую россиянку признали самой красивой девочкой в мире
  • Фото: anna_knyazeva_official / instagram.com

    • Британские СМИ назвали шестилетнюю россиянку Анастасию Князеву самой красивой девочкой в мире.

    The Daily Mail напоминает, что ранее самым красивым ребенком в мире называли французскую модель Тилан Блондо, которая с шести лет начала работать в издании Vogue.

    Шестилетняя Настя Князева уже также является моделью, девочка работает сразу с несколькими российскими агентствами. У Насти есть Instagram, который ведет мать ребенка. Женщина публикует фотографии дочери, сделанные как во время профессиональных фотосъемок, так и в обычной жизни.



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