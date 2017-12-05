Петербургских подростков могут лишить занятий в «Дзержинце»

Крупный социальный центр для несовершеннолетних в ближайшее время может потерять большую часть своих воспитанников. Из-за передачи учреждения в ведение комитета по молодежной политике в «Дзержинце» не смогут заниматься дети до 14 лет. А это 80 процентов всех приходящих туда ребят.

Около тысячи детей, которые бесплатно занимаются парашютным спортом, альпинизмом, подводным плаванием и единоборствами в военно-патриотическом центре «Дзержинец» могут остаться не у дел. Это связано с передачей центра из ведения одного комитета другому. Чиновники успокаивают, что причин для беспокойства нет: школьников распределят по другим кружкам.



Проект передачи центра в структуру общественной организации «Юнармия» рассмотрен и одобрен правительством Петербурга. Но формально окончательного решения и подписи губернатора под ним нет. Напомним, что подростковый клуб «Дзержинец» создан по инициативе воинов-афганцев в 1986 году.



У центра не только свой тир, но даже четыре самолета на аэродроме в Гатчине. Всего доступно 17 направлений: от подводного плавания до спелеотуризма и летного дела. Всё ради общедоступности: воспитаннику нужно помочь найти себя и контакт с окружающими еще в юном возрасте.



Как передает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов, сейчас в клубе больше тысячи подопечных, и не просто больше половины из них, а сразу 80 процентов — младше 14 лет. Проблема в том, что именно эта возрастная группа не входит в адресную программу молодежной политики, которая рассчитана на возраст от 14 и до 30 лет. То есть дети, которые занимаются здесь сейчас, приходить уже не смогут. Тем более, бесплатно.



Здесь убеждены: ни школа, ни другие кружки не могут дать ребенку того, что он получает в центре. И главное — чтобы подростки продолжали стремиться к новым вершинам, какая бы табличка ни висела снаружи.



Но, признаются родители, лучше, чтобы в своем стремлении следовать букве закона, чиновники всё же оставили нетронутыми буквы на вывеске. Это будет лучший подарок детям на новогодние праздники.



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