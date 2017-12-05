Путин посетил единственный в мире творческий вуз для инвалидов

Владимир Путин посетил Российскую государственную специализированную академию искусств — единственный в мире творческий вуз для инвалидов.

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Президент остался впечатлен способностями студентов: он увидел выступление практически незрячего музыканта Антона Белоусова, который исполнил «Венгерскую рапсодию номер 10» Ференца Листа, и побывал на репетиции гимна академии на языке жестов.



На встрече с инвалидами Путин отметил, как в обществе изменилось отношение к людям с ограниченными возможностями.



Владимир Путин: «Меняется отношение общества к проблемам инвалидов. Становится более зрелым, гуманным и неравнодушным это отношение. Нарушение прав инвалидов, черствость к ним вызывают справедливое осуждение и неприятие граждан. Представители власти на всех уровнях должны видеть за цифрами программ и планов проблемы конкретных людей, нуждающихся в поддержке».



Ректор академии обратился к президенту с просьбой создать в Москве инклюзивный Дом искусств на базе кинотеатра «Ударник». Путину эта идея понравилась, и он пообещал обсудить ее со столичным мэром.