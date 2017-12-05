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    Путин посетил единственный в мире творческий вуз для инвалидов. инвалиды, искусство, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин посетил единственный в мире творческий вуз для инвалидов

    Путин посетил единственный в мире творческий вуз для инвалидов

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    Путин посетил единственный в мире творческий вуз для инвалидов

    Путин посетил единственный в мире творческий вуз для инвалидов

    Путин посетил единственный в мире творческий вуз для инвалидов

      Владимир Путин посетил Российскую государственную специализированную академию искусств — единственный в мире творческий вуз для инвалидов.

      Президент остался впечатлен способностями студентов: он увидел выступление практически незрячего музыканта Антона Белоусова, который исполнил «Венгерскую рапсодию номер 10» Ференца Листа, и побывал на репетиции гимна академии на языке жестов.

      На встрече с инвалидами Путин отметил, как в обществе изменилось отношение к людям с ограниченными возможностями.

      Владимир Путин: «Меняется отношение общества к проблемам инвалидов. Становится более зрелым, гуманным и неравнодушным это отношение. Нарушение прав инвалидов, черствость к ним вызывают справедливое осуждение и неприятие граждан. Представители власти на всех уровнях должны видеть за цифрами программ и планов проблемы конкретных людей, нуждающихся в поддержке».

      Ректор академии обратился к президенту с просьбой создать в Москве инклюзивный Дом искусств на базе кинотеатра «Ударник». Путину эта идея понравилась, и он пообещал обсудить ее со столичным мэром.

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