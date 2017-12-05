В Ульяновске пассажиры встали на защиту инвалидов, которых не пускали в автобус

Громкий скандал, который произошел на автовокзале в Ульяновске, стал поводом для прокурорской проверки. Инцидент вопиющий: инвалидов по зрению долго не пускали в автобус вместе с их собаками-поводырями . Контролеры требовали, чтобы и для псов были оплачены билеты. А ведь это нарушает правила пассажирских перевозок.

Доказывать, что билеты на четвероногих помощников не нужны, слабовидящим пришлось долго. Чем завершилась эта перепалка, знает корреспондент НТВ Анастасия Щапова.



Все, как положено: намордник, поводок, шлейка с надписью «собака-поводырь» и паспорт четвероногого помощника. В такой вот полной экипировке служебные псы и сопровождали своих хозяев — молодую пару — на вокзал. Но в рейсовый автобус их впустили не сразу, а только после громкого скандала. Слабовидящему студенту Илье Минчеву пришлось включить камеру мобильного после того, как контролер настойчиво потребовала оплатить проезд еще и за собак. Илья сослался на закон и сообщил, что делать этого не обязан. Тогда сотрудница вызвала охрану — двоих крепких мужчин.



В какой-то момент другие пассажиры, заглянув в интернет, вызвались помочь инвалидам.



Илья Минчев: «В федеральном законе указано, что во-первых провоз собаки бесплатен. Во-вторых, не должно быть препятствий никаких».



И тут даже не дело принципа — билет-то стоил недешево. В итоге под давлением очевидцев контролер все же разрешила пассажирам с собаками пройти в автобус. Но осадок остался. Илья и его невеста Екатерина решили проучить невежественную сотрудницу, выложили запись в Интернет, и роликом уже заинтересовались в том числе и в прокуратуре.



Лилия Смирнова, заместитель прокурора Засвияжского района г. Ульяновска: «Будут выяснены все обстоятельства и будет дана оценка действиям администрации данного вокзала на предмет соблюдения ими интересов и прав инвалидов».



Удивительно, что ни контролер, ни секьюрити не знают всех правил перевозки пассажиров. Подробнее — в репортаже НТВ.