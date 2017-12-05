12 декабря на телеканале НТВ выйдет в эфир новое шоу «Идея на миллион», реализуемое совместно с Внешэкономбанком. Ведущим проекта стал автор программ «Еда живая и мёртвая» и «Чудо техники» Сергей Малозёмов.
«Идея на миллион» расскажет зрителям о высокотехнологичных и инновационных стартапах страны. В 7 отборочных турах 35 участников презентуют свои уникальные разработки в различных областях: медицина, промышленность, информационные технологии, энергоэффективность и космические разработки. Каждое ноу-хау протестировано командой испытателей во главе с Сергеем Малозёмовым, а после просмотра сюжета-теста в студии вопросы инноваторам задают члены жюри.
Со стороны Внешэкономбанка в жюри вошли председатель Сергей Горьков и куратор проекта «Идея на миллион» на НТВ заместитель председателя — член Правления Алексей Иванченко. Также членами жюри стали бизнесмены, представители институтов развития и звёзды шоу-бизнеса. Среди них основатель фармацевтической компании Алексей Репик и председатель правления нефтехимического холдинга Дмитрий Конов, Александр Галицкий — управляющий партнер инвестиционного фонда, партнер венчурного фонда Алексей Конов и основатель «фабрики стартапов» Аркадий Морейнис, управляющий партнер стартап-акселератора Сергей Фрадков, председатель правления строительной компании Леонид Казинец и председатель совета директоров телекоммуникационного холдинга Виталий Юсуфов. Кроме того, для участия в жюри приглашены руководители институтов развития, занимающихся поддержкой технологических стартапов: Александр Чернов и Светлана Чупшева, а также Михаил Мамута и Эльдар Муслимов. В финале проекта оценивать участников будет министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин. А среди звёздных членов жюри телеведущие Тутта Ларсен и Татьяна Геворкян, радиоведущий Сергей Стиллавин, актер, теле- и радиоведущий Оскар Кучера, а также певец Денис Клявер. Селебрити внимательно отнесутся к практическому применению представленных изобретений в повседневной жизни. По итогам каждого выпуска в финал выходит только один стартап, таким образом, в заключительном туре встретятся 7 команд-участниц. У каждой из них есть шанс получить 3 главных награды шоу в размере 25, 20 и 15 миллионов рублей на развитие своего бизнеса.
Сергей Малозёмов: «Я давно не видел такого накала страстей, какой царит на съёмках. Призы некоторые команды начали неожиданно получать уже в ходе отборочных туров — ведь в студии у нас присутствуют инвесторы, которые уже несколько раз прямо во время презентаций инновационных разработок заявляли, что готовы вложить деньги в тот или иной проект. Вообще, помимо зрелищной составляющей у шоу есть и особая миссия — мне кажется, очень важно сделать модным инновационное предпринимательство. Ведь это на самом деле реально — придумать идею с нуля и заработать на ней кучу денег. Надо только очень постараться».
Премьера шоу «Идея на миллион» состоится в эфире НТВ 12 декабря в 00.25.
Со стороны Внешэкономбанка в жюри вошли председатель Сергей Горьков и куратор проекта «Идея на миллион» на НТВ заместитель председателя — член Правления Алексей Иванченко. Также членами жюри стали бизнесмены, представители институтов развития и звёзды шоу-бизнеса. Среди них основатель фармацевтической компании Алексей Репик и председатель правления нефтехимического холдинга Дмитрий Конов, Александр Галицкий — управляющий партнер инвестиционного фонда, партнер венчурного фонда Алексей Конов и основатель «фабрики стартапов» Аркадий Морейнис, управляющий партнер стартап-акселератора Сергей Фрадков, председатель правления строительной компании Леонид Казинец и председатель совета директоров телекоммуникационного холдинга Виталий Юсуфов. Кроме того, для участия в жюри приглашены руководители институтов развития, занимающихся поддержкой технологических стартапов: Александр Чернов и Светлана Чупшева, а также Михаил Мамута и Эльдар Муслимов. В финале проекта оценивать участников будет министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин. А среди звёздных членов жюри телеведущие Тутта Ларсен и Татьяна Геворкян, радиоведущий Сергей Стиллавин, актер, теле- и радиоведущий Оскар Кучера, а также певец Денис Клявер. Селебрити внимательно отнесутся к практическому применению представленных изобретений в повседневной жизни. По итогам каждого выпуска в финал выходит только один стартап, таким образом, в заключительном туре встретятся 7 команд-участниц. У каждой из них есть шанс получить 3 главных награды шоу в размере 25, 20 и 15 миллионов рублей на развитие своего бизнеса.
Сергей Малозёмов: «Я давно не видел такого накала страстей, какой царит на съёмках. Призы некоторые команды начали неожиданно получать уже в ходе отборочных туров — ведь в студии у нас присутствуют инвесторы, которые уже несколько раз прямо во время презентаций инновационных разработок заявляли, что готовы вложить деньги в тот или иной проект. Вообще, помимо зрелищной составляющей у шоу есть и особая миссия — мне кажется, очень важно сделать модным инновационное предпринимательство. Ведь это на самом деле реально — придумать идею с нуля и заработать на ней кучу денег. Надо только очень постараться».
Премьера шоу «Идея на миллион» состоится в эфире НТВ 12 декабря в 00.25.
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