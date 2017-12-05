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    Россельхознадзор заявил о хакерской атаке со стороны PepsiCo

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    • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский
    Россельхознадзор заявил о хакерской атаке со стороны PepsiCo

    Россельхознадзор заявил о хакерской атаке со стороны PepsiCo

    Россельхознадзор заявил о хакерской атаке со стороны PepsiCo
  • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский

    • Россельхознадзор заявил о возможной хакерской атаке со стороны компании PepsiCo.

    Речь идет о некоем внутреннем служебном документе ведомства, который оказался в распоряжении американской компании.

    Юлия Мелано, пресс-секретарь Россельхознадзора:«Служба сделала вывод о возможной хакерской атаке со стороны американской компании PepsiCo с целью получения доступа к секретной информации государственных органов власти России».

    Представитель ведомства отметила, что этот секретный документ попал в руки представителей PepsiCo нелегальным путем. В нем содержалась информация о проведении Россельхознадзором лабораторного мониторинга молокоперерабатывающих компаний.

    Юлия Мелано: «Предприятия, входящие в корпорацию PepsiCo, обладая секретной информацией, имели конкурентное преимущество перед российскими компаниями и были готовы к проведению контрольных мероприятий. Данный факт можно расценивать как коммерческий шпионаж».

    Россельхознадзор намерен в ближайшее время обратиться в правоохранительные органы. Между тем в компании PepsiCo заявили РИА Новости, что компания использует только законные методы взаимодействия с органами госвласти и СМИ.

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