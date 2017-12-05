Россельхознадзор заявил о хакерской атаке со стороны PepsiCo

Россельхознадзор заявил о возможной хакерской атаке со стороны компании PepsiCo.
Речь идет о некоем внутреннем служебном документе ведомства, который оказался в распоряжении американской компании.
Юлия Мелано, пресс-секретарь Россельхознадзора:«Служба сделала вывод о возможной хакерской атаке со стороны американской компании PepsiCo с целью получения доступа к секретной информации государственных органов власти России».
Представитель ведомства отметила, что этот секретный документ попал в руки представителей PepsiCo нелегальным путем. В нем содержалась информация о проведении Россельхознадзором лабораторного мониторинга молокоперерабатывающих компаний.
Юлия Мелано: «Предприятия, входящие в корпорацию PepsiCo, обладая секретной информацией, имели конкурентное преимущество перед российскими компаниями и были готовы к проведению контрольных мероприятий. Данный факт можно расценивать как коммерческий шпионаж».
Россельхознадзор намерен в ближайшее время обратиться в правоохранительные органы. Между тем в компании PepsiCo заявили РИА Новости, что компания использует только законные методы взаимодействия с органами госвласти и СМИ.
Юлия Мелано, пресс-секретарь Россельхознадзора:«Служба сделала вывод о возможной хакерской атаке со стороны американской компании PepsiCo с целью получения доступа к секретной информации государственных органов власти России».
Представитель ведомства отметила, что этот секретный документ попал в руки представителей PepsiCo нелегальным путем. В нем содержалась информация о проведении Россельхознадзором лабораторного мониторинга молокоперерабатывающих компаний.
Юлия Мелано: «Предприятия, входящие в корпорацию PepsiCo, обладая секретной информацией, имели конкурентное преимущество перед российскими компаниями и были готовы к проведению контрольных мероприятий. Данный факт можно расценивать как коммерческий шпионаж».
Россельхознадзор намерен в ближайшее время обратиться в правоохранительные органы. Между тем в компании PepsiCo заявили РИА Новости, что компания использует только законные методы взаимодействия с органами госвласти и СМИ.
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