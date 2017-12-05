Татьяна Геворкян и Игорь Лантратов поддержали участника проекта «Ты супер! Танцы»

В эту субботу, 9 декабря, на НТВ стартует полуфинал международного проекта «Ты супер! Танцы». Юные танцоры, которые прошли в этот тур, готовятся выступить с концертными номерами, за которыми стоят многочасовые репетиции, работа с
хореографами-постановщиками, педагогами и костюмерами. В этот важный момент поддержать участника из Белгорода — Виктора Лукинова — приехали ведущие «Делового утра НТВ» Татьяна Геворкян и Игорь Лантратов.
Главная мечта 13-летнего Виктора Лукинова — стать знаменитым танцором. Он уверенно идет к своей цели, с каждым номером набираясь профессионализма и все больше удивляя членов жюри и зрителей телеканала НТВ. В предыдущих турах юный танцор демонстрировал свой талант в постановках с позитивным настроением, став для зрителей олицетворением улыбки и счастья. В полуфинале же он подготовил драматический номер под композицию «Снег», который по достоинству оценили все члены звездного жюри. Виктор исполнил номер артистично, прочувствовав эмоции своего персонажа на сцене, показав взрослую уверенность и силу.
Поддержать конкурсанта приехали ведущие программы «Деловое утро НТВ» — Татьяна Геворкян и Игорь Лантратов. Гости конкурса поделились тем, что были очень впечатлены актерской игрой Виктора и его сильнейшей энергетикой. Кроме того, Татьяна и Игорь пришли не с пустыми руками — они подарили мальчику телевизор.
Татьяна Геворкян и Игорь Лантратов, ведущие программы «Деловое утро НТВ»: «Первое, что впечатлило нас в Викторе — его потрясающая энергетика. По нему сразу видно то, что всё, что он делает на сцене приносит ему огромное удовольствие. Сегодня он показал себя, как серьёзного артиста, который может меняться. Он очень пластичный, талантливый, и у него действительно очень большой потенциал. Причем этот мальчик настолько серьезный, что кроме как „Виктор“ к нему не хочется обращаться. Не „Витя“ — он именно взрослый, состоявшийся в какой-то степени профессионал, и мы надеемся, что в дальнейшем у него все будет еще лучше, что его творчество будет, как снежный ком — расти и развиваться. Всем участникам конкурса мы желаем не бояться делать ошибки, не бояться оступиться. Будьте сами собой! А находясь на сцене не думайте о том, что на вас сейчас смотрят миллионы — а вспоминайте о том, что вы делаете то, что доставляет вам удовольствие, и вы умеете это делать. И делаете это хорошо!»
Увидеть танцевальные постановки конкурсантов, которые выступят во третьем туре «Ты супер! Танцы», зрители смогут 9 декабря в 21:00 на телеканале НТВ.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.
Поддержать конкурсанта приехали ведущие программы «Деловое утро НТВ» — Татьяна Геворкян и Игорь Лантратов. Гости конкурса поделились тем, что были очень впечатлены актерской игрой Виктора и его сильнейшей энергетикой. Кроме того, Татьяна и Игорь пришли не с пустыми руками — они подарили мальчику телевизор.
Татьяна Геворкян и Игорь Лантратов, ведущие программы «Деловое утро НТВ»: «Первое, что впечатлило нас в Викторе — его потрясающая энергетика. По нему сразу видно то, что всё, что он делает на сцене приносит ему огромное удовольствие. Сегодня он показал себя, как серьёзного артиста, который может меняться. Он очень пластичный, талантливый, и у него действительно очень большой потенциал. Причем этот мальчик настолько серьезный, что кроме как „Виктор“ к нему не хочется обращаться. Не „Витя“ — он именно взрослый, состоявшийся в какой-то степени профессионал, и мы надеемся, что в дальнейшем у него все будет еще лучше, что его творчество будет, как снежный ком — расти и развиваться. Всем участникам конкурса мы желаем не бояться делать ошибки, не бояться оступиться. Будьте сами собой! А находясь на сцене не думайте о том, что на вас сейчас смотрят миллионы — а вспоминайте о том, что вы делаете то, что доставляет вам удовольствие, и вы умеете это делать. И делаете это хорошо!»
Увидеть танцевальные постановки конкурсантов, которые выступят во третьем туре «Ты супер! Танцы», зрители смогут 9 декабря в 21:00 на телеканале НТВ.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.
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