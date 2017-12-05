Психиатры назвали самые депрессивные регионы России

В Центре психиатрии и наркологии имени Сербского назвали регионы России, где люди чаще всего заболевают депрессией.
По данным за 2016 год, больше всего случаев заболевания депрессией выявлено в Сибирском федеральном округе. Доля больных там составила 96,6 на 100 тыс. населения, сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского.
Второе и третье места по заболеваемости занимают Центральный и Южный федеральный округа (87,1 и 73,1 на 100 тыс. населения соответственно).
По словам главы отдела клинической и профилактической суицидологии Центра имени Сербского Бориса Положего, в Сибирском округе зафиксировано больше самоубийств. Это может быть связано с тем, что не всем доступна своевременная медицинская помощь. В Центральном и Южном округах депрессию диагностируют и лечат лучше, так что «до суицидов дело не доходит», передает слова Положего RT.
В остальных регионах заболеваемость депрессией оказалась ниже средней по всей стране. Специалисты также отмечают сокращение заболеваемости на 8,5% за прошедшие 4 года — до 69,05 на 100 тыс. человек по всей России. Самый низкий показатель зарегистрирован на Северном Кавказе (34,9).
По словам главы отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии Бориса Казаковцева, в 60% случаев на развитие депрессии влияет плохая экологическая обстановка, но часто причиной расстройства бывают внутренние факторы.
Борис Казаковцев, главы отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии Центра имени Сербского: «Это заболевание имеет генетические и внешние причины. Начиная от тяжёлой беременности для плода, патологии родов и инфекционных детских болезней до физических и психологических травм. Тяжесть травм имеет большое значение. Особую опасность представляют черепно-мозговые травмы и те, которые повлекли за собой потерю конечностей».
Казаковцев добавил, что многие больные по-прежнему не обращаются к врачам, поэтому реальное число больных может в три-четыре раза превышать данные статистики.
Второе и третье места по заболеваемости занимают Центральный и Южный федеральный округа (87,1 и 73,1 на 100 тыс. населения соответственно).
По словам главы отдела клинической и профилактической суицидологии Центра имени Сербского Бориса Положего, в Сибирском округе зафиксировано больше самоубийств. Это может быть связано с тем, что не всем доступна своевременная медицинская помощь. В Центральном и Южном округах депрессию диагностируют и лечат лучше, так что «до суицидов дело не доходит», передает слова Положего RT.
В остальных регионах заболеваемость депрессией оказалась ниже средней по всей стране. Специалисты также отмечают сокращение заболеваемости на 8,5% за прошедшие 4 года — до 69,05 на 100 тыс. человек по всей России. Самый низкий показатель зарегистрирован на Северном Кавказе (34,9).
По словам главы отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии Бориса Казаковцева, в 60% случаев на развитие депрессии влияет плохая экологическая обстановка, но часто причиной расстройства бывают внутренние факторы.
Борис Казаковцев, главы отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии Центра имени Сербского: «Это заболевание имеет генетические и внешние причины. Начиная от тяжёлой беременности для плода, патологии родов и инфекционных детских болезней до физических и психологических травм. Тяжесть травм имеет большое значение. Особую опасность представляют черепно-мозговые травмы и те, которые повлекли за собой потерю конечностей».
Казаковцев добавил, что многие больные по-прежнему не обращаются к врачам, поэтому реальное число больных может в три-четыре раза превышать данные статистики.
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