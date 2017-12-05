В Свердловской области ищут пропавшего девятилетнего школьника

Следователи проводят проверку после пропажи школьника из села Мезенцево в Свердловской области.
Сообщение о пропаже девятилетнего мальчика поступило в правоохранительные органы накануне вечером. Ребенок не появился дома после школы, в которую он ушел утром 4 декабря и в течение учебного дня находился на занятиях. Когда поздним вечером школьник не пришел домой, его родственники обратились в полицию, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
В ведомстве добавили, что раньше ребенок уже уходил из дома, однако родственники самостоятельно находили его на территории села.
Сейчас мальчика ищут сотрудники СК, полиции и волонтеры. Следователи опрашивают родственников, соседей и знакомых ребенка, а также его учителей и одноклассников. Выясняются условия проживания мальчика в семье и его обучения в школе.
В ведомстве добавили, что раньше ребенок уже уходил из дома, однако родственники самостоятельно находили его на территории села.
Сейчас мальчика ищут сотрудники СК, полиции и волонтеры. Следователи опрашивают родственников, соседей и знакомых ребенка, а также его учителей и одноклассников. Выясняются условия проживания мальчика в семье и его обучения в школе.
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