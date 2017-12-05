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    В Свердловской области ищут пропавшего девятилетнего школьника

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    • Фото: vk.com
    В Свердловской области ищут пропавшего девятилетнего школьника

    В Свердловской области ищут пропавшего девятилетнего школьника

    В Свердловской области ищут пропавшего девятилетнего школьника
  • Фото: vk.com

    • Следователи проводят проверку после пропажи школьника из села Мезенцево в Свердловской области.

    Сообщение о пропаже девятилетнего мальчика поступило в правоохранительные органы накануне вечером. Ребенок не появился дома после школы, в которую он ушел утром 4 декабря и в течение учебного дня находился на занятиях. Когда поздним вечером школьник не пришел домой, его родственники обратились в полицию, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

    В ведомстве добавили, что раньше ребенок уже уходил из дома, однако родственники самостоятельно находили его на территории села.

    Сейчас мальчика ищут сотрудники СК, полиции и волонтеры. Следователи опрашивают родственников, соседей и знакомых ребенка, а также его учителей и одноклассников. Выясняются условия проживания мальчика в семье и его обучения в школе.

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