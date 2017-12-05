В России готовятся к запуску двух новых атомных энергоблоков

Ростехнадзор подтвердил готовность готовность к физическому пуску двух новых российских атомных энергоблоков — блока №1 Ленинградской
АЭС-2 и блока №4 Ростовской АЭС.
Об этом говорится в сообщении концерна «Росэнергоатом». Отмечается, что пуск обоих энергоблоков запланирован на декабрь текущего года.
Из сообщения концерна «Росэнергоатом»: «Комиссия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала лицензию на эксплуатацию ядерных установок сразу двух новых энергоблоков — №1 Ленинградской АЭС-2 и №4 Ростовской АЭС, подтвердив тем самым их готовность к физическому пуску (загрузке ядерного топлива) в декабре текущего года».
Ввод новых энергоблоков будет проводиться поэтапно. Сначала на площадку завезут первый пусковой комплекс тепловыделяющих сборок со свежим ядерным топливом. Затем кассеты с топливом загрузят в активную зону реактора и дадут старт этапу физического пуска энергоблока.
В процессе физического пуска определяются характеристики активной зоны, необходимые при эксплуатации реактора. После завершения этапа физического пуска на обоих энергоблоках начнется решающая стадия пусковых операций — энергетический пуск, сообщает РИА Новости.
Из сообщения концерна «Росэнергоатом»: «Комиссия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала лицензию на эксплуатацию ядерных установок сразу двух новых энергоблоков — №1 Ленинградской АЭС-2 и №4 Ростовской АЭС, подтвердив тем самым их готовность к физическому пуску (загрузке ядерного топлива) в декабре текущего года».
Ввод новых энергоблоков будет проводиться поэтапно. Сначала на площадку завезут первый пусковой комплекс тепловыделяющих сборок со свежим ядерным топливом. Затем кассеты с топливом загрузят в активную зону реактора и дадут старт этапу физического пуска энергоблока.
В процессе физического пуска определяются характеристики активной зоны, необходимые при эксплуатации реактора. После завершения этапа физического пуска на обоих энергоблоках начнется решающая стадия пусковых операций — энергетический пуск, сообщает РИА Новости.
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