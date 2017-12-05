В Астраханской области зенитчики провели боевые пуски

Зенитчики ЮВО выполнили боевые пуски из зенитных ракетных систем «Тор-М2» в Астраханской области.

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области развернули зенитные ракетные комплексы нового поколения «Тор-М2», перед расчетами которых поставили задачу уничтожить условного противника.



Пуски отрабатывали с оборудованных позиций и в движении с короткой остановкой в составе колонны. Стреляли по мишеням, имитирующим современные самолеты тактической авиации, а также крылатые ракеты, авиабомбы и беспилотники.



В пусках были задействованы более 300 военнослужащих и около 70 единиц военной техники. После завершения боевых стрельб подразделения вернулись из Астраханской области в пункт постоянной дислокации.