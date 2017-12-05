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    В Астраханской области зенитчики провели боевые пуски. Астраханская область, армия и флот РФ, ракеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Астраханской области зенитчики провели боевые пуски

    В Астраханской области зенитчики провели боевые пуски

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    В Астраханской области зенитчики провели боевые пуски

    В Астраханской области зенитчики провели боевые пуски

    В Астраханской области зенитчики провели боевые пуски

      Зенитчики ЮВО выполнили боевые пуски из зенитных ракетных систем «Тор-М2» в Астраханской области.

      На полигоне Капустин Яр в Астраханской области развернули зенитные ракетные комплексы нового поколения «Тор-М2», перед расчетами которых поставили задачу уничтожить условного противника.

      Пуски отрабатывали с оборудованных позиций и в движении с короткой остановкой в составе колонны. Стреляли по мишеням, имитирующим современные самолеты тактической авиации, а также крылатые ракеты, авиабомбы и беспилотники.

      В пусках были задействованы более 300 военнослужащих и около 70 единиц военной техники. После завершения боевых стрельб подразделения вернулись из Астраханской области в пункт постоянной дислокации.

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