Сегодня стартует второй этап продажи билетов на ЧМ по футболу-2018

Сегодня в полдень по московскому времени на сайте Международной федерация футбола (FIFA) стартует второй этап продажи билетов на чемпионат мира 2018 года.
Второй этапа продажи билетов на мировое первенство по футболу 2018 года разделен на 2 этапа.
До 31 января все желающие смогут подать онлайн-заявку на сайте FIFA. Тех, кто получит билеты, определит жеребьевка. Шансы у всех равны.
Продажи в режиме реального времени стартуют 13 марта и продлятся до 3 апреля. На этом этапе все нераспроданные билеты можно будет купить на сайте FIFA в порядке живой очереди. Чтобы избежать спекуляций, в одни руки планируют продавать не больше 4 билетов на матч.
Андрей Александров, болельщик: Я хотел бы сходить, конечно, на матчи нашей сборной. Ну и еще хотелось бы посмотреть сборную Испании. Если не получится билеты купить, я буду очень расстроен, ведь чемпионат мира проходит в России, и такое бывает раз в жизни.
Кроме билета каждый желающий попасть на матч, должен иметь паспорт болельщика. Это дополнительная система защиты от подделок, которых легко избежать, если помнить простое правило: билеты продаются только на сайте FIFA и нигде больше.
До 31 января все желающие смогут подать онлайн-заявку на сайте FIFA. Тех, кто получит билеты, определит жеребьевка. Шансы у всех равны.
Продажи в режиме реального времени стартуют 13 марта и продлятся до 3 апреля. На этом этапе все нераспроданные билеты можно будет купить на сайте FIFA в порядке живой очереди. Чтобы избежать спекуляций, в одни руки планируют продавать не больше 4 билетов на матч.
Андрей Александров, болельщик: Я хотел бы сходить, конечно, на матчи нашей сборной. Ну и еще хотелось бы посмотреть сборную Испании. Если не получится билеты купить, я буду очень расстроен, ведь чемпионат мира проходит в России, и такое бывает раз в жизни.
Кроме билета каждый желающий попасть на матч, должен иметь паспорт болельщика. Это дополнительная система защиты от подделок, которых легко избежать, если помнить простое правило: билеты продаются только на сайте FIFA и нигде больше.
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