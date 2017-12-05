Власти Москвы опубликовали тарифы на электроэнергию на 2018 год

Департамент экономической политики и развития Москвы утвердил новые тарифы на электроэнергию в 2018 году.
С новыми тарифами на электроэнергию на 2018 год можно ознакомиться на официальном портале мэрии Москвы. Из документа следует, что цены вырастут лишь по отдельным тарифам и не для всех москвичей. Корректировка тарифов планируется с 1 июля 2018 года.
Стоимость электроэнергии для жителей «старой» Москвы, проживающих в домах с газовыми плитами, при одноставочном тарифе не изменится и составит 5,38 рубля за кВтч. При двухтарифном счетчике стоимость электроэнергии в дневное время не изменится (6,19 рубля), а в ночное время вырастет с 1,79 рубля до 1,92 рубля. Так же и при тарифе, дифференцированном по трем временным зонам: подорожает электроэнергия только в ночное время — с 1,79 рубля до 1,92 рубля.
На территории Москвы в квартирах с электроплитами стоимость кВтч энергии при одноставочном тарифе вырастет с 4,04 рубля до 4,3 рубля, а при двухставочном подорожает электроэнергия и в дневное время (с 4,65 рубля до 4,95), и в ночное (с 1,26 рубля до 1,35 рубля). При трехтарифном счетчике в дом с электроплитами также вырастут все три тарифа: пиковое время с 4,85 рубля до 5,16 рубля, полупиковое — с 4,04 рубля до 4,3 рубля, в ночное время — с 1,26 рубля до 1, 35 рубля.
Тарифы для жителей Новой Москвы утверждаются отдельно. Например, при одноставочном тарифе в домах с газовыми плитами цена на 1 кВтч электроэнергии вырастет с 5,24 рубля до 5,38 рубля, а в домах с электроплитами — с 3,93 рубля до 4,3 рубля.
Стоимость электроэнергии для жителей «старой» Москвы, проживающих в домах с газовыми плитами, при одноставочном тарифе не изменится и составит 5,38 рубля за кВтч. При двухтарифном счетчике стоимость электроэнергии в дневное время не изменится (6,19 рубля), а в ночное время вырастет с 1,79 рубля до 1,92 рубля. Так же и при тарифе, дифференцированном по трем временным зонам: подорожает электроэнергия только в ночное время — с 1,79 рубля до 1,92 рубля.
На территории Москвы в квартирах с электроплитами стоимость кВтч энергии при одноставочном тарифе вырастет с 4,04 рубля до 4,3 рубля, а при двухставочном подорожает электроэнергия и в дневное время (с 4,65 рубля до 4,95), и в ночное (с 1,26 рубля до 1,35 рубля). При трехтарифном счетчике в дом с электроплитами также вырастут все три тарифа: пиковое время с 4,85 рубля до 5,16 рубля, полупиковое — с 4,04 рубля до 4,3 рубля, в ночное время — с 1,26 рубля до 1, 35 рубля.
Тарифы для жителей Новой Москвы утверждаются отдельно. Например, при одноставочном тарифе в домах с газовыми плитами цена на 1 кВтч электроэнергии вырастет с 5,24 рубля до 5,38 рубля, а в домах с электроплитами — с 3,93 рубля до 4,3 рубля.
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