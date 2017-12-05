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    Власти Москвы опубликовали тарифы на электроэнергию на 2018 год

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    • Фото: РИА Новости, Евгений Биятов
    Власти Москвы опубликовали тарифы на электроэнергию на 2018 год

    Власти Москвы опубликовали тарифы на электроэнергию на 2018 год

    Власти Москвы опубликовали тарифы на электроэнергию на 2018 год
  • Фото: РИА Новости, Евгений Биятов

    • Департамент экономической политики и развития Москвы утвердил новые тарифы на электроэнергию в 2018 году.

    С новыми тарифами на электроэнергию на 2018 год можно ознакомиться на официальном портале мэрии Москвы. Из документа следует, что цены вырастут лишь по отдельным тарифам и не для всех москвичей. Корректировка тарифов планируется с 1 июля 2018 года.

    Стоимость электроэнергии для жителей «старой» Москвы, проживающих в домах с газовыми плитами, при одноставочном тарифе не изменится и составит 5,38 рубля за кВтч. При двухтарифном счетчике стоимость электроэнергии в дневное время не изменится (6,19 рубля), а в ночное время вырастет с 1,79 рубля до 1,92 рубля. Так же и при тарифе, дифференцированном по трем временным зонам: подорожает электроэнергия только в ночное время — с 1,79 рубля до 1,92 рубля.

    На территории Москвы в квартирах с электроплитами стоимость кВтч энергии при одноставочном тарифе вырастет с 4,04 рубля до 4,3 рубля, а при двухставочном подорожает электроэнергия и в дневное время (с 4,65 рубля до 4,95), и в ночное (с 1,26 рубля до 1,35 рубля). При трехтарифном счетчике в дом с электроплитами также вырастут все три тарифа: пиковое время с 4,85 рубля до 5,16 рубля, полупиковое — с 4,04 рубля до 4,3 рубля, в ночное время — с 1,26 рубля до 1, 35 рубля.

    Тарифы для жителей Новой Москвы утверждаются отдельно. Например, при одноставочном тарифе в домах с газовыми плитами цена на 1 кВтч электроэнергии вырастет с 5,24 рубля до 5,38 рубля, а в домах с электроплитами — с 3,93 рубля до 4,3 рубля.

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