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    Певица Aya устроила зажигательную дискотеку с участниками «Ты супер! Танцы». дети и подростки, знаменитости, НТВ, фестивали и конкурсы, эксклюзив, Ты супер Танцы, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПевица Aya устроила зажигательную дискотеку с участниками «Ты супер! Танцы»

    Певица Aya устроила зажигательную дискотеку с участниками «Ты супер! Танцы»

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    Певица Aya устроила зажигательную дискотеку с участниками «Ты супер! Танцы»

    Певица Aya устроила зажигательную дискотеку с участниками «Ты супер! Танцы»

    Певица Aya устроила зажигательную дискотеку с участниками «Ты супер! Танцы»

      Даже мимолетная встреча с кумиром для начинающих артистов порой важнее, чем тысяча уроков и занятий: может и вдохновить, и зарядить энергией.

      Поэтому в гости к участникам проекта «Ты супер! Танцы» известные исполнители приходят очень часто. Анжелика Якусева занималась модельным бизнесом, даже прошла в финал шоу «Топ-модель по-русски». А некоторое время назад, начала петь и стала выступать под сценическим псевдонимом Aya. Она спела свой хит, ребята танцевали, рассказал корреспондент НТВ Максим Беспалов.

      Айя тоже очень любит танцы. Даже занималась ими в детстве. Поэтому решили так: юные танцоры покажут все, на что они способны. Солировала Ксюша Долгачёва.

      Она и в жизни привыкла солировать: Ксения — старшая в семье, у нее еще пятеро братьев и сестер. В то время, когда ее мать и отчим пили и употребляли наркотики, именно она воспитывала и ухаживала за младшими.

      Ксения Долгачёва, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Маму посадили в тюрьму, а они остались с отчимом, ведь они ему родные дети. Через год я попала в детский дом, а их следом за мной забрали в приют, потому что он выпивал, выбивал стекла дома, не ночевал. Они оставались одни».

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

      Новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 9 декабря, в 21:00.

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