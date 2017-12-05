Певица Aya устроила зажигательную дискотеку с участниками «Ты супер! Танцы»

Даже мимолетная встреча с кумиром для начинающих артистов порой важнее, чем тысяча уроков и занятий: может и вдохновить, и зарядить энергией.
Поэтому в гости к участникам проекта «Ты супер! Танцы» известные исполнители приходят очень часто. Анжелика Якусева занималась модельным бизнесом, даже прошла в финал шоу «Топ-модель по-русски». А некоторое время назад, начала петь и стала выступать под сценическим псевдонимом Aya. Она спела свой хит, ребята танцевали, рассказал корреспондент НТВ Максим Беспалов.
Айя тоже очень любит танцы. Даже занималась ими в детстве. Поэтому решили так: юные танцоры покажут все, на что они способны. Солировала Ксюша Долгачёва.
Она и в жизни привыкла солировать: Ксения — старшая в семье, у нее еще пятеро братьев и сестер. В то время, когда ее мать и отчим пили и употребляли наркотики, именно она воспитывала и ухаживала за младшими.
Ксения Долгачёва, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Маму посадили в тюрьму, а они остались с отчимом, ведь они ему родные дети. Через год я попала в детский дом, а их следом за мной забрали в приют, потому что он выпивал, выбивал стекла дома, не ночевал. Они оставались одни».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 9 декабря, в 21:00.
Айя тоже очень любит танцы. Даже занималась ими в детстве. Поэтому решили так: юные танцоры покажут все, на что они способны. Солировала Ксюша Долгачёва.
Она и в жизни привыкла солировать: Ксения — старшая в семье, у нее еще пятеро братьев и сестер. В то время, когда ее мать и отчим пили и употребляли наркотики, именно она воспитывала и ухаживала за младшими.
Ксения Долгачёва, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Маму посадили в тюрьму, а они остались с отчимом, ведь они ему родные дети. Через год я попала в детский дом, а их следом за мной забрали в приют, потому что он выпивал, выбивал стекла дома, не ночевал. Они оставались одни».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 9 декабря, в 21:00.
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