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    Петербургские кинохудожники поделились эскизами со зрителем. Санкт-Петербург, вузы, выставки и музеи, кино. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургские кинохудожники поделились эскизами со зрителем

    Петербургские кинохудожники поделились эскизами со зрителем

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    Петербургские кинохудожники поделились эскизами со зрителем

    Петербургские кинохудожники поделились эскизами со зрителем

      На Университетской набережной открылась выставка дипломных работ будущих кинохудожников и мультипликаторов.

      Если театр начинается с вешалки, то большинство кинопроизведений — с эскизов и зарисовок. Сегодня будущие художники кино и телевидения, а также мультипликаторы поделились своими дипломными работами, устроив небольшую, но очень интересную выставку в СПбГУ.

      На экспозиции «Дом на 10-й» можно узнать, с каких эскизов начинались телесериалы «Шерлок Холмс» или «Распутин». Разброс жанров — от авангарда до классики.

      Узнать, над какими фильмами последнего десятилетия работали выпускники университета, можно будет в течение ближайших десяти дней. И уже сегодня сразу после открытия выставки в небольшой зал на Университетской набережной было достаточно трудно попасть.

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