Петербургские кинохудожники поделились эскизами со зрителем

На Университетской набережной открылась выставка дипломных работ будущих кинохудожников и мультипликаторов.

Если театр начинается с вешалки, то большинство кинопроизведений — с эскизов и зарисовок. Сегодня будущие художники кино и телевидения, а также мультипликаторы поделились своими дипломными работами, устроив небольшую, но очень интересную выставку в СПбГУ.



На экспозиции «Дом на 10-й» можно узнать, с каких эскизов начинались телесериалы «Шерлок Холмс» или «Распутин». Разброс жанров — от авангарда до классики.



Узнать, над какими фильмами последнего десятилетия работали выпускники университета, можно будет в течение ближайших десяти дней. И уже сегодня сразу после открытия выставки в небольшой зал на Университетской набережной было достаточно трудно попасть.