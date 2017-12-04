В «Сколково» представили лучшие волонтерские проекты к ЧМ по футболу

В центре «Сколково» сегодня представили лучшие волонтерские проекты к Чемпионату мира по футболу. В финал конкурса вышли 26 команд из 11 городов, которые примут матчи турнира.

42 волонтеры

Сколково

футбол

Среди победителей, например, калининградцы — авторы приложения для болельщиков по поиску попутных машин. Ростовчане придумали мобильные пластиковые пандусы для инвалидов, а москвичи будут учить детдомовцев футбольному мастерству.



Алексей Сорокин, генеральный директор оргкомитета ЧМ ФИФА 2018: «Желание, инициативность наших волонтеров простираются за пределы их помощи нам в организации чемпионата мира. Ребята подготовили проекты, которые имеют все шансы украсить города, оставить яркое наследие после чемпионата мира».



С командами финалистов уже поработали эксперты «Сколково». Кроме того, волонтеры заручились поддержкой разных ведомств и региональных властей, так что проекты уже готовы к реализации.