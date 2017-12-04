В Москве после дневного снежного шторма дороги превратятся в каток

Европейскую часть России накрыл циклон, который принес снегопад, ледяной дождь и множество проблем. Несмотря на многочисленные предупреждения, в Москве десятки тысяч автомобилистов
все-таки рискнули сесть за руль, и в утренний час-пик все кольца в городе практически замкнулись.
Еще большие неприятности ожидаются ночью, когда дороги, как предупреждают синоптики, покроются слоем льда. Коммунальные аварии (в основном на электросетях) уже зафиксированы в ряде российский регионов. Многие аэропорты работают с перебоями. Сотни рейсов задержаны только в московском авиаузле. Сводку с погодного фронта подготовила корреспондент НТВ Инна Осипова.
Конец света наступил больше чем в полусотне населенных пунктов Центральной России. Больше всего отключений в Тамбовской и Пензенской областях. Всему виной — ледяной дождь и сильные порывы ветра.
Пока одни регионы приходят в себя после ледяного фронта, соседям советуют готовиться: в Уфе город из-за снега встал в десятибальные пробки.
В Москве сегодня то дождь, то снег. А к ночи обещают заморозки и гололед. В столице против погодных фронтов брошены коммунальные войска — больше 10 тысяч единиц спецтехники. Проводится противогололедная обработка дорог, мостов и тоннелей. Общественный транспорт пока работает без сбоев — наземный. А вот авиасообщение напрямую зависит от небесной канцелярии. Саратов, Волгоград, Москва — в тумане. Только в аэропортах столицы пришлось задержать около 300 рейсов. Вылеты переносят как российские, так и иностранные авиакомпании.
Автоинспекция советует водителям проявить бдительность на дорогах. В Астраханской области из-за тумана и плохой видимости автомобиль сбил на пешеходном переходе велосипедиста, пострадавший находится в больнице.
Синоптики советуют не ждать милости от природы. Ледяные дожди, туман, снег и ветер всю эту неделю будут испытывать на прочность нас, энергетиков и коммунальщиков. Москвичам предлагают пересесть с автомобилей на метро. В столичном метеобюро отмечают, что за полсуток в столице выпало более 10% месячной нормы осадков. А за первые четыре дня зимы — уже около 40%.
Конец света наступил больше чем в полусотне населенных пунктов Центральной России. Больше всего отключений в Тамбовской и Пензенской областях. Всему виной — ледяной дождь и сильные порывы ветра.
Пока одни регионы приходят в себя после ледяного фронта, соседям советуют готовиться: в Уфе город из-за снега встал в десятибальные пробки.
В Москве сегодня то дождь, то снег. А к ночи обещают заморозки и гололед. В столице против погодных фронтов брошены коммунальные войска — больше 10 тысяч единиц спецтехники. Проводится противогололедная обработка дорог, мостов и тоннелей. Общественный транспорт пока работает без сбоев — наземный. А вот авиасообщение напрямую зависит от небесной канцелярии. Саратов, Волгоград, Москва — в тумане. Только в аэропортах столицы пришлось задержать около 300 рейсов. Вылеты переносят как российские, так и иностранные авиакомпании.
Автоинспекция советует водителям проявить бдительность на дорогах. В Астраханской области из-за тумана и плохой видимости автомобиль сбил на пешеходном переходе велосипедиста, пострадавший находится в больнице.
Синоптики советуют не ждать милости от природы. Ледяные дожди, туман, снег и ветер всю эту неделю будут испытывать на прочность нас, энергетиков и коммунальщиков. Москвичам предлагают пересесть с автомобилей на метро. В столичном метеобюро отмечают, что за полсуток в столице выпало более 10% месячной нормы осадков. А за первые четыре дня зимы — уже около 40%.
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