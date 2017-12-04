Названы самые пьющие страны Евросоюза

Согласно рейтингу Eurostat, жители ЕС в прошлом году потратили на алкоголь сумму, равную 1% ВВП альянса.
Страны Прибалтики стали лидерами Евросоюза по доле расходов на алкоголь за прошлый год. По данным Eurostat, в Эстонии 5,6% потребительских расходов составили траты на алкоголь. В Латвии эта цифра составила 4,8%, в Литве 4,2%. Служба уточняет, что эти цифры не учитывают алкогольные напитки, купленные в ресторанах и гостиницах.
Самыми «трезвыми» среди европейских стран оказались Италия (0,9% потребительских расходов), Греция (также 0,9%) и Испания (0,8% расходов).
В целом за 2016 год жители Евросоюза потратили на алкоголь почти 130 миллиардов евро, что равняется 0,9% ВВП альянса и 1,6% от всех потребительских расходов граждан ЕС.
Самыми «трезвыми» среди европейских стран оказались Италия (0,9% потребительских расходов), Греция (также 0,9%) и Испания (0,8% расходов).
В целом за 2016 год жители Евросоюза потратили на алкоголь почти 130 миллиардов евро, что равняется 0,9% ВВП альянса и 1,6% от всех потребительских расходов граждан ЕС.
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