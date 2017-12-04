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    Петербуржцы устроили охоту за суперлунием

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    • Фото: strugova.e / instagram.com
    Петербуржцы устроили охоту за суперлунием

    Петербуржцы устроили охоту за суперлунием

    Петербуржцы устроили охоту за суперлунием
  • Фото: strugova.e / instagram.com

    • Классическая петербургская погода все-таки позволила горожанам наблюдать суперлуние.

    Правда, из-за низких облаков за луной пришлось буквально охотиться. Те немногие очевидцы, которым посчастливилось запечатлеть это астрономическое явление, делятся фотографиями в социальных сетях. На кадрах видна необычно большая и яркая Луна — в оранжевых и светлых тонах.

    Это объясняется тем, что спутник приблизился к нашей планете на минимальное расстояние. За процессом наблюдали миллионы людей во всем мире. В разных странах явление проявилось различными цветовыми эффектами. Следующее суперлуние ожидается уже совсем скоро — 2 января.

    Фото: maria_zheglova / instagram.com
    Петербуржцы устроили охоту за суперлунием. Луна, Санкт-Петербург, астрономия, космос. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Фото: mmarynoon / instagram.com
    Петербуржцы устроили охоту за суперлунием. Луна, Санкт-Петербург, астрономия, космос. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Фото: ira.pi_ / instagram.com
    Петербуржцы устроили охоту за суперлунием. Луна, Санкт-Петербург, астрономия, космос. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ



    Суперлуние во всей красе смогли увидеть не все — помешала непогода. Но оно было. Вот пруфы.

    Опубликовано НТВ 4 декабря 2017 г.

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