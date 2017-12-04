Петербуржцы устроили охоту за суперлунием

Суперлуние во всей красе смогли увидеть не все — помешала непогода. Но оно было. Вот пруфы. Опубликовано НТВ 4 декабря 2017 г.

Правда, из-за низких облаков за луной пришлось буквально охотиться. Те немногие очевидцы, которым посчастливилось запечатлеть это астрономическое явление, делятся фотографиями в социальных сетях. На кадрах видна необычно большая и яркая Луна — в оранжевых и светлых тонах.Это объясняется тем, что спутник приблизился к нашей планете на минимальное расстояние. За процессом наблюдали миллионы людей во всем мире. В разных странах явление проявилось различными цветовыми эффектами. Следующее суперлуние ожидается уже совсем скоро — 2 января.Фото: maria_zheglova / instagram.comФото: mmarynoon / instagram.comФото: ira.pi_ / instagram.com