Путевка в больницу: в России в пять раз выросли показатели медицинского туризма

В России показатели въездного медицинского туризма за последний год выросли почти в пять раз. Лечиться в наши клиники едут не только жители бывших советских республик, но и граждане Индии, Китая, Юго-Восточной Азии и даже многих европейских стран, где медицина, казалось бы, тоже на уровне.

Соотечественники часто ищут повод, чтобы покритиковать наших врачей, а иностранцы боготворят. И цифры говорят о том, что гости только входят во вкус. Так, за 2016 год к нам приехали лечиться 20 тысяч иностранцев, а в 2017 году — 90 тысяч. Причем раньше большая их часть была из ближнего зарубежья, а теперь это Западная Европа, Израиль, арабские страны, Китай и Америка. И едут не только в столицу, но и в регионы.



И если забеременеть с помощью ЭКО иностранцы пытаются в Москве — тут едва ли не лучшие в мире технологии, то за диагностикой генетических заболеваний едут в Карелию. В Калугу, Рязань и Ярославль — за зубными протезами. В Башкирии тысячам иностранцев вернули зрение. Чувашские ортопеды ставят на ноги после тяжелейших травм, а пластических хирургов с Урала сотни иностранок вспоминают, стоя перед зеркалом.



Откуда же вдруг такая популярность? Во-первых, в Россию едут, как говориться, «на врача». У нас много мировых светил. Во-вторых, и оборудование, и сервис позволяют конкурировать с зарубежными клиниками. Плюс центры, ориентированные и на приезжих пациентов, обзавелись переводчиками, ну и от арифметики никуда не деться.



Сергей Колесов, завотделением патологии позвоночника ЦИТО: «Пациентов в основном привлекают цены, потому что если сравнивать расходы на хирургическое лечение, например, грыжи диска, то это 10 к 1 по сравнению с США и Россией. Например, мы с американским коллегой проводили исследование, по которому сравнивали расходы на удаление грыжи диска на одном уровне в Америке и в России. В России это стоит две тысячи долларов, в США — 21 тысячу долларов».



Российские офтальмологи — вообще отдельная тема, если говорить о работе с иностранцами. Операции исчисляются тысячами.



Назрулла Ходжаев, замгендиректора МНТК «Микрохирургия глаза» им. С. Н. Фёдорова: «За последние два года у нас пролечились порядка 53 тысяч иностранных пациентов из 109 стран. Вы можете представить каковы финансовые поступления? Те деньги, которые мы зарабатываем, мы вкладываем в новые технологии, это дает возможность нам приобретать самые последние технологические разработки».



Медицинский туризм приносит российской казне примерно три миллиарда рублей в год. Кажется, много, но в Южной Корее, например, четыре миллиарда долларов. Чтобы направление развивалось, идут разговоры о введении медицинских виз.



А что касается потенциальных медицинских туристов, то в числе первых, как ни странно, американцы. Там 30% населения живет без страховки, а цены на хирургию, например, очень высокие.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Марата Сетдикова.

