В Австралии выпал дождь из ядовитых пауков: фото

Жительница Австралии показала последствия сильного ливня, который принес множество смертельно опасных пауков к домам людей.
Фотографию с пауками жительница штата Виктория выложила в соцсеть Reddit. На снимке восемь с виду мертвых пауков лежат на каменной плитке — видимо, возле дома австралийки.
Жительница Австралии: «Когда ты живешь в штате Виктория, первый день лета приносит дождь. И всех этих мертвых австралийских вдов на подоконник. Убедитесь, что ваши окна закрыты!»
Паук австралийская вдова (относится к роду черных вдов) считается самым опасным в Австралии. Его укус очень болезненный, яд нейротоксичен. Часто встреча с этим членистоногим для человека заканчивается смертью.
Кстати, пауки могут поджидать даже там, где их совсем не ждешь, и для этого не обязательно ехать в Австралию. Леденящее кровь видео — в нашем Telegram-канале.
Жительница Австралии: «Когда ты живешь в штате Виктория, первый день лета приносит дождь. И всех этих мертвых австралийских вдов на подоконник. Убедитесь, что ваши окна закрыты!»
Паук австралийская вдова (относится к роду черных вдов) считается самым опасным в Австралии. Его укус очень болезненный, яд нейротоксичен. Часто встреча с этим членистоногим для человека заканчивается смертью.
Кстати, пауки могут поджидать даже там, где их совсем не ждешь, и для этого не обязательно ехать в Австралию. Леденящее кровь видео — в нашем Telegram-канале.
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