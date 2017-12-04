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    Жителя Новосибирска задержали за убийство во время фанатской драки

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    Жителя Новосибирска задержали за убийство во время фанатской драки

    Жителя Новосибирска задержали за убийство во время фанатской драки

    Полицейские задержали предполагаемого убийцу 30-летнего футбольного болельщика из Красноярска.

    Поймать 24-летнего жителя Новосибирска, который уехал из города после преступления, удалось в Кировской области. При этом подозреваемый сначала скрывался в Нижнем Новгороде, но покинул съемную квартиру до того, как туда приехали полицейские.

    Мужчине предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Его уже доставили в Новосибирск и арестовали, передает РИА Новости.

    30-летний футбольный болельщик погиб 18 ноября во время драки фанатов «Сибири» и «Енисея». По данным СМИ, фанаты подрались из-за того, как новосибирцы отобрали у красноярцев баннеры после одного из матчей.

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