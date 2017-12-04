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    На юге Индии из-за мощного шторма погибли 20 человек. Индия, туризм и путешествия, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа юге Индии из-за мощного шторма погибли 20 человек

    На юге Индии из-за мощного шторма погибли 20 человек

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    • Фото: Reuters © 2017, Sivaram V
    На юге Индии <nobr>из-за</nobr> мощного шторма погибли 20 человек

    На юге Индии из-за мощного шторма погибли 20 человек

    На юге Индии <nobr>из-за</nobr> мощного шторма погибли 20 человек
    • Фото: Reuters © 2017, Sivaram V

      • На юго-западное побережье Индии обрушился мощный тропический циклон «Окхи».

      От разгула стихии уже пострадали больше ста человек, еще около сотни числятся пропавшими без вести. Шторм полностью уничтожил более 70 жилых домов в штате Тамилнад, при этом еще порядка 1,1 тысячи были повреждены.

      К этой минуте известно, что 20 человек погибли. Все они находились в эпицентре стихии и не смогли добраться до укрытий. Туристам не рекомендуется покидать свои отели.

      До этого циклон господствовал на Шри-Ланке. Там без крыши над головой оказались 50 тысяч местных жителей.

      По стечению обстоятельств, в зоне бедствия оказалась корреспондент НТВ Светлана Гордеева, вся последняя информация — в ее репортаже.

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