На юге Индии из-за мощного шторма погибли 20 человек

На юго-западное побережье Индии обрушился мощный тропический циклон «Окхи».

От разгула стихии уже пострадали больше ста человек, еще около сотни числятся пропавшими без вести. Шторм полностью уничтожил более 70 жилых домов в штате Тамилнад, при этом еще порядка 1,1 тысячи были повреждены.



К этой минуте известно, что 20 человек погибли. Все они находились в эпицентре стихии и не смогли добраться до укрытий. Туристам не рекомендуется покидать свои отели.



До этого циклон господствовал на Шри-Ланке. Там без крыши над головой оказались 50 тысяч местных жителей.



По стечению обстоятельств, в зоне бедствия оказалась корреспондент НТВ Светлана Гордеева, вся последняя информация — в ее репортаже.