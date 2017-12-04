В инклюзивной московской школе учеников с аутизмом изолировали от других детей

В одной из московских школ разгорелся скандал: провалом там закончился эксперимент с инклюзивным обучением. «Особенных» учеников без ведома родителей перевели из общего класса в коррекционный.

Дружить и учиться со сверстниками дети с аутизмом могут только в школах со специальными ресурсными классами. В Москве таких 8. В 285-й школе есть и батут, и синтезатор, и перерывы каждые 15 минут.



Анна Соловьева, мама школьника: «Как четыре ребенка с аутизмом могут научиться общаться? Никак. И мы пошли в эту школу, потому что нам нужна была инклюзия. Мы долго добивались этого, мы очень много в это вложили сил».



Однако родители говорят: эта красота только для телевизионной картинки. Настоящая инклюзия, жалуются родители, длилась 2 года. С первого сентября детей за пределы класса больше не выпускают. Говорят, что они не тянут общую программу.



Мария Сахинова, мама школьника: «Мы два года боролись, учились, строили, скажем так, одну модель для образования наших детей. И ради этой модели практически все родители преодолевали большие расстояния по 1,5 — 2 часа, меняя 2–3 вида транспорта, возили своих детей ради этих условий».



Решение учителей не поддержали еще в трех семьях. Но директор оправдывается: перевели детей не просто так, а по решению особой комиссии. В Департаменте образования же заявили, что комиссию вызвали сами родители.



Елена Ушакова, начальник отдела городского психолого-педагогического центра департамента образования Москвы: «Родители увидели, что общеобразовательную программу дети не берут так же, как их сверстники. То ими было принято решение пойти на центральную психолого медико-педагогическую комиссию».



Пока взрослые перекладывают ответственность друг на друга, к концу подходит вторая четверь. Детей все еще не пускают на уроки с остальными учениками, но, например, готовят к совместной экскурсии. Учителя говорят, инклюзия — это не только совместные уроки. На что родители отвечают: не за такое будущее для детей мы боролись 2 года.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Александра Терехина.