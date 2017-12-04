Набитый кокаином мертвец помог раскрыть крупную сеть наркоторговцев

В Москве пресечена деятельность группировки, занимавшейся контрабандой кокаина. Раскрыть банду оперативникам помогли патологоанатомы, обнаружившие в теле иностранца наркотики.
Сотрудники морга сообщили полицейским, что при вскрытии тела умершего иностранца обнаружили восемь контейнеров из полимерного материала с белым веществом. Экспертиза подтвердила, что в теле мертвеца находилось 80 граммов кокаина.
Выяснилось, что погибший мужчина работал курьером — перевозчиком наркотиков и приехал в Москву вместе со своим братом. Следом оперативники вышли на след еще четверых подозреваемых, а также организатора банды.
В результате полиция задержала троих приезжих из ближнего и дальнего зарубежья и жителя столицы. Кроме того, были задержаны и двое «покупателей» — распространителей, которые заказали дилерам 1 килограмм наркотика. У одного из «клиентов» нашли 8 патронов для нарезного спортивного огнестрельного оружия, сообщил ТАСС врио начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.
Банда возила кокаин из стран дальнего зарубежья для распространения в Москве и Подмосковье. Канал ликвидирован, отметили в МВД.
Выяснилось, что погибший мужчина работал курьером — перевозчиком наркотиков и приехал в Москву вместе со своим братом. Следом оперативники вышли на след еще четверых подозреваемых, а также организатора банды.
В результате полиция задержала троих приезжих из ближнего и дальнего зарубежья и жителя столицы. Кроме того, были задержаны и двое «покупателей» — распространителей, которые заказали дилерам 1 килограмм наркотика. У одного из «клиентов» нашли 8 патронов для нарезного спортивного огнестрельного оружия, сообщил ТАСС врио начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.
Банда возила кокаин из стран дальнего зарубежья для распространения в Москве и Подмосковье. Канал ликвидирован, отметили в МВД.
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