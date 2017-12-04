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    Бешеный пес напал на рабочих в Ростовской области

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    • Фото: Кухмарь Кирилл / ТАСС
    Бешеный пес напал на рабочих в Ростовской области

    Бешеный пес напал на рабочих в Ростовской области

    Бешеный пес напал на рабочих в Ростовской области
  • Фото: Кухмарь Кирилл / ТАСС

    • Бродячая собака покусала двух рабочих зерновой компании в Ростовской области.

    Инцидент произошел в поселке Чертково. Бешеная собака проникла на территорию зерновой компании и напала на двоих рабочих. Они поспешили обратиться за помощью в полицию и МЧС.

    Позднее агрессивного пса поймали и застрелили. Пострадавшие рабочие попали в медицинское учреждение, передает РИА Новости.

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