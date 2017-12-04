На Камчатке началось массовое отключение света и тепла у должников

Общая сумма долгов населения Камчатки перед энергетиками перевалила за два миллиарда рублей. Теперь сразу нескольким тысячам жителей светит блэкаут.

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За благо жить в теплых и освещенных квартирах население одного только Петропавловска задолжало два миллиарда рублей. «Письма счастья», разосланные по адресам неплательщиков, действия не возымели, и тогда энергетики пошли по домам.



Тревогу первыми испытали жители спального микрорайона «Горизонт». Он во главе черного списка: в многоэтажках здесь проживают почти две тысячи должников. Настойчивый стук в дверь многие из них игнорируют, а некоторые и вовсе переходят в словесную контратаку. В этих случаях проверяющим остается только одно — вскрыть электрощиток на лестничной площадке и перерезать провода. Энергетики надеются, что коротать вечера при свечах и с неработающей бытовой техникой людям быстро надоест, и это заставит их погасить хотя бы часть долгов.



Ревизоры нагрянули и в частный сектор, для жителей которого воровство электроэнергии стало уже привычным делом. Хронические неплательщики, чьи дома принудительно обесточены, зачастую самовольно подключаются к линии электропередачи.



Что делать с такими потребителями, четко прописано в Административном кодексе. За самовольное подключение к сетям им грозит штраф до 15 тысяч рублей. Если и в этом случае должник будет игнорировать платежи, по решению суда его ждут новые проблемы: арест имущества и банковских счетов, запрет на зарубежные поездки и другие ограничения.



Тех, кто считает свои долги смешными по сравнению с теми, которые накопил сосед, и таким образом думает избежать блэкаута, энергетики поспешили разубедить.



Людмила Крупенчик, пресс-секретарь филиала ПАО «Камчатскэнерго»: «В правилах коммунальных услуг четко устанавливают: отключение электроэнергии вводится, если человек не платит два и более месяцев. А суммы у всех разные и зависят от потребления. Это может быть и 5–7 тысяч, а может и заметно больше».



Энергетики подчеркивают: массовые отключения должников — вынужденная мера. Своевременные платежи, напоминают они, это основной источник финансирования энергокомпаний, которые в свою очередь обязаны предоставлять населению качественные коммунальные услуги. В этом замкнутом круге рост долгов чреват увеличением тарифов для всех остальных потребителей или вовсе срывом в поставках тепла и света.



Тем, кто попал в долговую яму из-за сложной жизненной ситуации, готовы пойти навстречу. Прямо во время рейда инспекторы предлагают неплательщикам заключить договор о рассрочке, сообщает корреспондент НТВ Сергей Анцигин.