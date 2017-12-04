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    Названы имена первых в мире биткоин-миллиардеров. валюта, Интернет, миллионеры и миллиардеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНазваны имена первых в мире биткоин-миллиардеров

    Названы имена первых в мире биткоин-миллиардеров

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    Названы имена первых в мире биткоин-миллиардеров

    Названы имена первых в мире <nobr>биткоин-миллиардеров</nobr>

      Стали известны первые имена тех, кто заработал миллиард долларов на биткоинах.

      Как сообщает британское издание The Telegraph, это братья Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы. Когда-то они смогли отсудить 65 миллионов долларов у Марка Цукерберга. Они вместе учились в Гарварде, и Уинклвоссы заявляли, что Цукерберг якобы украл у них идею Facebookа.

      Позже, в 2013 году Уинклвоссы купили на часть этих денег биткоинов. Тогда он стоил 120 долларов. На прошлой неделе самая известная криптовалюта в мире преодолела отметку в 11 тысяч долларов. Сколько точно биткоинов у братьев — неизвестно, но The Telegraph предполагает, что достаточно, чтобы их общее состояние достигло миллиарда долларов.

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