В Москве пенсионер впал в кому после 8-часового алкомарафона с неизвестным

Мужчина был госпитализирован в состоянии комы после распития спиртного с неизвестным в столичном кафе.
67-летнего мужчину доставили в больницу с диагнозом кома неясной этиологии. Как рассказали свидетели, пенсионеру стало плохо после восьмичасового акломарафона с неизвестным. Скорую пострадавшему вызвали сотрудники кафе.
После осмотра мужчина был госпитализирован в токсикологическое реанимационное отделение с диагнозом криминальное отравление. Источник в полиции рассказал ТАСС, что пациент до сих пор находится в состоянии сильнейшего опьянения.
Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
После осмотра мужчина был госпитализирован в токсикологическое реанимационное отделение с диагнозом криминальное отравление. Источник в полиции рассказал ТАСС, что пациент до сих пор находится в состоянии сильнейшего опьянения.
Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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