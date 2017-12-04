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    В Москве пенсионер впал в кому после 8-часового алкомарафона с неизвестным

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    В Москве пенсионер впал в кому после 8-часового алкомарафона с неизвестным

    В Москве пенсионер впал в кому после <nobr>8-часового</nobr> алкомарафона с неизвестным

    Мужчина был госпитализирован в состоянии комы после распития спиртного с неизвестным в столичном кафе.

    67-летнего мужчину доставили в больницу с диагнозом кома неясной этиологии. Как рассказали свидетели, пенсионеру стало плохо после восьмичасового акломарафона с неизвестным. Скорую пострадавшему вызвали сотрудники кафе.

    После осмотра мужчина был госпитализирован в токсикологическое реанимационное отделение с диагнозом криминальное отравление. Источник в полиции рассказал ТАСС, что пациент до сих пор находится в состоянии сильнейшего опьянения.

    Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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