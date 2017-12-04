На Камчатку поступят новейшие ракетные корветы

Камчатская бригада кораблей охраны водного района в скором времени пополнится новейшими ракетными корветами.

Как рассказал командующий войсками и силами на северо-востоке России контр-адмирал Сергей Липилин, в недалекой перспективе Камчатская бригада кораблей примет на вооружение два корвета — «Громкий» и «Гремящий». Кроме того, на главной базе Тихоокеанского флота находится предназначенный для бригады корвет «Совершенный», на нем проходят плановые мероприятия по вводу в состав сил постоянной готовности.



Липилин также отметил, что сейчас подходит к завершению модернизация одного из малых ракетных кораблей бригады. К 2018 году корабль будет оснащен ракетным комплексом «Уран».



Сергей Липилин: «Как только эта боевая единица флота вернется в бригаду, по аналогичному пути модернизации пойдут другие корабли соединения. В итоге нам удастся продлить на несколько десятилетий жизнь малых ракетных кораблей, а также существенно увеличить их боевой потенциал и мощь».



Корветы «Совершенный» и «Громкий» являются носителями противокорабельных крылатых ракет Х-35 «Уран». Корвет «Гремящий» — носителем крылатых ракет «Калибр-НК».

