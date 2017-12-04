В Хабаровске предотвратили нападение на районную администрацию

В Хабаровске задержали четверых мужчин, подозреваемых в подготовке нападения на администрацию одного из районов города. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.

По версии следствия, в августе 2017 года двое жителей Хабаровска решили организовать экстремистское сообщество националистического характера, в которое вовлекли еще двоих своих знакомых. Они планировали совершать преступления против лиц неславянской внешности.



Пресс-служба СУ СК по Хабаровскому краю: «Подозреваемые раздобыли пособия по изготовлению в домашних условиях взрывчатых веществ. На территории заброшенных зданий проводили свои тренировки, в том числе стреляли из пневматического и травматического оружия, учились бросать бутылки с зажигательной смесью. Изготовили флаг своего сообщества. В ближайших планах подозреваемых было нападение на администрацию одного из районов города Хабаровска, также они готовились к нападению на одну из уличных продуктовых точек».



Двое подозреваемых оказались студентами местного вуза, еще один — житель Еврейской автономной области. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям «Организация экстремистского сообщества» и «Участие в экстремистском сообществе». Все они в настоящее время задержаны, решается вопрос об аресте.



В расследовании участвуют сотрудники УФСБ и УМВД России по Хабаровскому краю.





